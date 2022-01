PSG Mercato : Messi prépare un vilain coup contre le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2022 à 19:13

Arrivé au PSG librement après 21 ans passés au Barça, Lionel Messi ne compte pas s’éterniser en Ligue 1. Et il s’y préparerait déjà.

Lionel Messi, un retour au Barça dans un coin de sa tête ?

Débarqué librement l’été dernier, Lionel Messi pourrait déjà faire ses valises à l’issue de la saison et une année sous les couleurs du Paris Saint-Germain. De passage en Catalogne en début de semaine pour l’anniversaire de Xavi, l’attaquant de 34 ans en a profité pour avoir un dîner avec le nouvel entraîneur du FC Barcelone.

Si aucune information n’a filtré de cette soirée passée entre les deux anciens coéquipiers, la célèbre émission espagnole El Chiringuito assure ce jeudi que l’ex-meneur de jeu des Blaugranas n’est pas « heureux à Paris ». Ancien joueur du club culé et aujourd’hui consultant sportif, Lobo Carrasco s’est prononcé sur la nouvelle vie parisienne de la Pulga. Il explique notamment : « Je vois des indices importants pour que Messi revienne. Il n’est pas aussi heureux comme il peut l’être à Barcelone, tout simplement, car il n’a pas les mêmes possibilités. »

Selon lui, la Pulga ne va pas forcer la main au Qatar, mais dès qu’une petite ouverture s’offrira à lui, il n’hésitera pas à réclamer son départ du Paris SG afin de retourner à Barcelone. D’autant que sa famille ne serait pas vraiment à son aise dans la capitale française.

PSG Mercato : Le Qatar prêt à laisser filer Messi ?

Récemment, les médias espagnols ont évoqué un mal-être de la famille Messi à Paris. L’épouse du septuple Ballon d’Or ainsi que leurs enfants lui mettraient la pression afin de retrouver leur ancienne vie à Barcelone. Toutefois, l’affaire est loin d’être actée. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lionel Messi représente un très joli butin que le Qatar ne compte pas refourguer aussi facilement au FC Barcelone.

D’après le journal madrilène AS, un retour au Camp Nou n’est pas dans les tuyaux pour Messi. Après la Liga et la Ligue 1, le compatriote de Mauricio Pochettino rêverait plutôt de rejoindre le championnat américain et l’Inter Miami de David Beckam.

Toutefois, le quotidien ibérique précise que Dani Alves et certains cadres barcelonais pousseraient pour un retour de Messi. Avant d'aller prendre sa retraite aux États-Unis, le numéro 30 du Paris Saint-Germain pourrait répondre favorablement à l'appel de ses amis. Tout reste donc ouvert pour son avenir.