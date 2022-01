PSG Mercato : Messi, coup de théâtre retentissant au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2022 à 19:24

Arrivé librement l’été dernier en provenance du Barça, Lionel Messi pourrait ne pas s’éterniser au PSG. Son entourage le pousse dans ce sens.

Antonella Roccuzzo met son époux sous pression

Antonella Roccuzzo pourrait écourter le séjour de la famille Messi à Paris. En effet, le journal El Nacional confirme ce jeudi que l’épouse de Lionel Messi ne serait pas heureuse dans la capitale française et pousserait vivement son mari à quitter le Paris Saint-Germain. Après plus de 20 ans à Barcelone, la compagne de la star argentine voudrait retourner en Catalogne.

Le quotidien espagnol explique que le froid et la pluie de Paris rebuteraient particulièrement la femme de Messi. Toujours selon la même source, les enfants de la Pulga ne seraient pas aussi heureux à Paris et réclameraient leur retour à Barcelone pour retrouver leurs anciens repères et amis.

Alors que l’attaquant de 34 ans vient de passer six mois au PSG, Antonella Roccuzzo ferait équipe avec le défenseur barcelonais Dani Alves et son entraîneur Xavi Hernandez, anciens coéquipiers du partenaire de Neymar, pour pousser Messi à revenir chez les Blaugranas l’été prochain.

PSG Mercato : Messi prêt à retourner à Barcelone ?

Il y a quelques semaines, le journaliste José Nieto avait déjà révélé que Lionel Messi et sa famille seraient particulièrement malheureux dans la capitale française. « Il n'est pas à l'aise avec la vie qu'il mène à Paris, pas plus que sa femme Antonela et leurs trois enfants (...) Au final, Barcelone n'a pas réussi à sortir de son esprit. Il continue de penser à un retour à Barcelone. Les bases de sa signature au PSG étaient claires : former un trio de rêve avec un Mbappé, qui n'a pas été autorisé à signer au Real Madrid, et son ami Neymar. Mais ce trident ne fonctionne pas et seul le joueur français semble au faire le boulot », explique le journaliste espagnol.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une troisième année en option, Messi pourrait ainsi réclamer un bon de sortie à l’issue de la saison en cours. Il faudra toutefois que la direction du FC Barcelone trouve les moyens de s’aligner sur les exigences du Paris Saint-Germain pour laisser partir éventuellement le natif de Rosario. Pour rappel, le site spécialisé Transfermarkt évalue actuellement Messi à 60 millions d’euros.