PSG Mercato : C’est presque fait pour Tanguy Ndombele !

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2022 à 11:13

Poussé vers la sortie à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait faire son retour en France cet hiver. L’ancien milieu de l’OL est attendu au PSG.

Accord proche entre le PSG et Tottenham pour Ndombele

Parti de l’Olympique Lyonnais en août 2019 contre un chèque de 60 millions d’euros pour rejoindre Tottenham, Tanguy Ndombele va faire son grand retour en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources concordantes, les discussions entre les dirigeants parisiens et leurs homologues londoniens sont très bien avancées.

À tel point que la finalisation du deal ne tient plus qu’à quelques détails. Selon Loïc Tanzi, spécialiste mercato chez RMC Sport, Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, et les Spurs sont presque d’accord pour le transfert de l’international français de 25 ans. N'entrant pas dans les plans d’Antonio Conte, Tanguy Ndombele va être prêté au PSG pour le reste de la saison avec une option d’achat dont le montant pourrait être fixé à 36 millions d’euros d’après le tabloïd britannique The Telegraph.

Le club de la capitale va également prendre à sa charge la totalité des émoluments de Ndombele durant les cinq prochains mois. Tout est donc presque fait dans ce dossier et Mauricio Pochettino attend déjà son ancien protégé au Camp des Loges.

Tanguy Ndombele, le profil qui manque au PSG

Julien Laurens, journaliste pour ESPN, assure que ce vendredi sera « décisif » dans l’affaire Ndombele. « Ce vendredi sera un jour décisif pour le transfert de Tanguy Ndombele au PSG. Les deux clubs se sont rapprochés d’un accord ce soir pour un prêt avec option d’achat. Il y a clairement de l’optimisme à propos de la faisabilité du transfert », explique le journaliste américain. En Italie, Calciomercato va plus loin et annonce un deal bouclé à 90% entre le Paris Saint-Germain et Tottenham pour le prêt de Tanguy Ndombele.

Grand fan de l’ancien lyonnais, qu’il a fait venir à Londres il y a deux ans et demi, Mauricio Pochettino serait déjà emballé à l’idée de l’avoir à nouveau sous ses ordres. D’après RMC Sport, l’entraîneur des Rouge et Bleu aurait promis à Ndombele qu’il sera titulaire pour le reste de la saison. C’est ce qui explique le forcing de Leonardo pour boucler cette opération dont l’officialisation pourrait intervenir ce week-end.