OL Mercato : Sporting, c'est réglé pour le retour d'un attaquant

Publié par Ange A. le 29 janvier 2022 à 07:35

Annoncé sur le départ cet hiver, Islam Slimani ne quittera pas l’ OL. L’avant-centre en fin de contrat était annoncé au Portugal.

Pas de départ en vue pour Islam Slimani de l’ OL

Les derniers jours du mercato d’hiver s’annoncent mouvementés du côté de l’Olympique Lyonnais. Bruno Guimaraes est notamment annoncé en Premier League du côté de Newcastle United. Pour remplacer le milieu brésilien, l’ OL aurait sondé l’Espagnol Ander Herrera ainsi que le Tunisien Ellyes Skhiri. La piste la plus récente est celle menant au milieu du Stade Brestois Romain Faivre. Alors qu’un départ de Guimaraes est pressenti, celui d’Islam Slimani de Lyon était également évoqué. L’attaquant algérien tout juste de retour de la CAN était présenté ces dernières heures comme un candidat au départ. Des discussions entre le club rhodanien et le Sporting Lisbonne avaient débuté pour le retour de l’Algérien au Portugal. Mais à croire Foot Mercato, il n’en sera rien au final.

Échec des négociations pour le retour de Slimani au Sporting

Le média en ligne révèle que les négociations avec le Sporting n’ont pas débouché sur un accord. L’offre transmise par le club portugais n’aurait pas répondu aux attentes de l’avant-centre de l’ OL. La source précise d’ailleurs que « sauf énorme revirement ou offre mirobolante », Islam Slimani ne quittera Lyon cet hiver. Le joueur de 33 ans connaît pourtant une saison difficile avec les Gones, actuels 11es de Ligue 1 Uber Eats.

L’ancien joueur du Sporting et de Leicester ne compte qu’un but en 16 rencontres cette saison. Il sort d’ailleurs d’une CAN décevante avec l’Algérie, championne d’Afrique en titre. Les Fennecs sont sortis dès le premier tour, terminant même derniers de leur groupe derrière la Guinée Équatoriale et la Sierra Leone. En fin de contrat, Slimani ne devrait pas prolonger son bail et sera libre au terme de la saison.