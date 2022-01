PSG Mercato : Un énorme indice tombe sur l’avenir de Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2022 à 18:11

Un an après son arrivée en succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est plus que contesté au PSG. Mais il vient de poser un acte fort.

Mauricio Pochettino a enfin trouvé un logement

Un peu plus d’un an après son arrivée au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a enfin trouvé un logement dans la capitale. En effet, d’après les informations du journal L’Équipe, l’entraîneur du PSG qui logeait jusqu’ici à l’hôtel, a trouvé un logement dans le 8e arrondissement de Paris. Ce long séjour dans un hôtel du 16e arrondissement avec son fils Sebastiano, avait été interprété par beaucoup comme une volonté de l’ancien manager de Tottenham de ne pas s’éterniser au PSG.

Preuve qu’il préparait d’ores et déjà son départ pour éventuellement rejoindre Manchester United, où son nom est évoqué depuis le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer. Depuis un mois, Pochettino a donc quitté l’hôtel pour une maison au coeur de la capitale française. Un indice sur son avenir ?

PSG Mercato : Pochettino parti pour rester à son poste ?

Régulièrement associé à Manchester United, Mauricio Pochettino pourrait être amené à revoir ses plans pour son avenir. D’après le Sun, le club anglais aurait changé d’avis concernant la recherche d’un nouvel entraîneur. Pressenti pour quitter le poste à l’issue de la saison et la fin de son intérim suite au départ d’Ole Gunnar Solskjaer, Ralph Rangnick pourrait finalement conserver le poste.

Le tabloïd britannique explique que les dirigeants des Red Devils auraient en effet mis un terme à la recherche d’un nouvel entraîneur et songeraient de plus en plus à confirmer Rangnick pour les deux prochaines saisons, à condition de qualifier le club pour la Champions League à venir. Annoncé sur le départ, Pochettino pourrait donc voir son avenir au PSG prendre une tout autre tournure.

Surtout en cas de sacre en Ligue des Champions.