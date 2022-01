PSG Mercato : Un départ colossal acté au Paris SG avant minuit ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2022 à 22:31

C’est le dernier jour du mercato hivernal et les choses vont s’accélérer dans les prochaines heures. Le PSG pourrait boucler un gros départ.

Everton s'est renseigné pour un retour d’Idrissa Gueye

Arrivé en juillet 2019 contre un chèque de 30 millions d’euros, Idrissa Gana Gueye a laissé des traces indélébiles à Everton. Et lundi après-midi, la version britannique du média The Athletic a révélé que le club anglais serait intéressé par un retour de son ancien milieu de terrain. Actuellement à la CAN avec le Sénégal, le joueur de 32 ans pourrait faire l’objet d’une offre conséquente des Toffees.

Les dirigeants d’Everton se seraient ainsi rapprochés de leurs homologues du Paris Saint-Germain pour tenter de rapatrier l’international sénégalais dans les dernières heures du mercato hivernal. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le natif de Dakar a été cité plusieurs fois parmi les éventuelles ventes à Paris. Mais le média britannique assure qu’il n’y a pas eu la moindre avancée dans le dossier.

« Everton s’est lancé pour faire revenir Gueye. Mais il nous a été indiqué qu’il est improbable que cela se fasse. Même si tout peut arriver lors du dernier jour du mercato », explique la publication anglaise. D’ailleurs, le club de la capitale n’était pas forcément vendeur.

PSG Mercato : La décision du Paris SG déjà connue ?

« Pour le moment, je suis sous contrat encore cette saison et une de plus. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis content d'être là et de tout donner pour ce club », confiait Idrissa Gana Gueye il y a quelques semaines concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain, lors d’une interview accordée à L’Équipe. Et d’après le journaliste Jonathan Johnson, Mauricio Pochettino et la direction du PSG n’ont pas inscrit à leur agenda le départ de l’ancien pensionnaire du LOSC.

« Pour n’importe quel club, avoir un joueur comme Idrissa Gueye serait un réel plus. Je pense que Gueye a prouvé qu’il était assez important pour ne pas être vendu ce mois-ci. Peut-être que ça reviendra cet été, mais avec la blessure de Wijnaldum, c’est difficile de voir le PSG acter un départ de Gueye. Ils pourraient plutôt vendre quelqu’un comme Paredes, mais il ne serait pas ce que Newcastle recherche. Si Newcastle reste en Premier League, ils reviendront », expliquait Jonathan Johnson sur Sky Sports.

Gueye ne devrait donc pas quitter la capitale cet hiver.