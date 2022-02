PSG Mercato : Un deal intéressant dans les tuyaux avec l’OGC Nice ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2022 à 06:31

Le PSG et l’OGC Nice n’ont entamé aucune discussion durant ce mercato hivernal. Mais la donne pourrait bien évoluer l’été prochain.

L’OGC Nice prêt à recruter définitivement Marcin Bulka ?

Arrivé gratuitement en juillet 2019 en provenance de Chelsea, Marcin Bulka poursuit son apprentissage au Paris Saint-Germain. L’international espoir polonais n’a toutefois pas encore eu l’opportunité de s’imposer chez les Rouge et Bleu. Et d’après les informations de L’Équipe, le natif de Płock pourrait ne jamais avoir cette occasion.

En effet, le quotidien sportif explique que le protégé de Mauricio Pochettino, prêté cette saison à l’OGC Nice, pourrait faire l’objet d’une offre de transfert définitif des Aiglons lors du prochain mercato estival. Alors que le club niçois dispose d’une option d’achat à hauteur de 2 millions d’euros, Marcin Bulka se verrait bien continuer au sein de l’effectif de Christophe Galtier, qui n’y verrait aucun souci. Leonardo pourrait donc négocier avec son homologue de l’OGCN en fin de saison.

PSG Mercato : Quel avenir pour le gardien du Paris SG ?

Barré par la concurrence de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma, Marcin Bulka est conscient qu’il n’a que très peu de chance de se faire une place au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le gardien de but polonais de 22 ans veut être numéro 1 dans un club comme il l’a dit en fin de saison dernière.

« J’ai encore un contrat qui est valable quatre ans, j’aimerais vraiment effectuer un autre prêt, pouvoir jouer régulièrement et grimper échelon par échelon. Pour la saison prochaine, ce que je veux, c’est être gardien numéro 1, et jouer tous les matchs. Le championnat français me plaît et j’aimerais bien y rester.

Maintenant, mon choix se portera toujours sur ce qu’il y a de mieux pour moi et si la meilleure opportunité pour moi c’est un club européen, un club voisin de la France, j’irai là-bas sans problème », confiait Marcin Bulka dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien. Un transfert définitif à l’OGC Nice serait donc une solution convenable pour Bulka, mais également pour le club de la capitale.

Affaire à suivre donc…