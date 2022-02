PSG Mercato : Dembélé attendu à Paris dans les prochaines heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2022 à 17:45

Le mercato hivernal a fermé ses portes à minuit, mais Ousmane Dembélé pourrait encore bouger du Barça. Le PSG est cité comme principal prétendant.

Le Barça pense à résilier le contrat de Dembélé

Sous contrat jusqu’en juin prochain et refusant de prolonger, Ousmane Dembélé était sommé de quitter le FC Barcelone cet hiver. Selon plusieurs sources, le Paris Saint-Germain et Chelsea auraient tout tenté dans les dernières heures du mercato, mais l’attaquant de 24 ans aurait refusé, probablement dans le but de toucher une belle prime à la signature à l’issue de la saison. D’après les informations de Mundo Deportivo, cette décision de l’international français n’aurait pas du tout été du goût de la direction du club catalan.

À tel point que certains membres au sein de la direction du FC Barcelone réclameraient en ce moment la résiliation du contrat de Dembélé. Après avoir menacé le natif de Vernon de le laisser en tribune pour le reste de la saison, le club espagnol pourrait finalement opter pour un licenciement de l’ancien ailier du Stade Rennais. Et la décision pourrait intervenir ce mardi.

PSG : « On pense que Dembélé a un accord avec un autre club »

Après le refus d’Ousmane Dembélé de s’en aller cet hiver, le FC Barcelone pourrait prendre une décision encore plus radicale à son encontre. La presse catalane annonce d’ailleurs qu'une réunion des dirigeants barcelonais serait prévue ce mardi pour trancher sur ce dossier. Présent en conférence de presse ce mardi, Joan Laporta a déploré l’attitude du joueur. Agacé par le comportement du successeur de Neymar, le président des Blaugranas a ouvertement laissé entendre que Dembélé se serait peut-être déjà mis d’accord avec un autre club.

« Si c'est un joueur que nous n'aurons pas la saison prochaine ? Vous pouvez le dire. Nous pensons qu'il a un accord avec un autre club, c'est ce que ses agents nous ont laissé entendre », a déclaré Joan Laporta. En cas de licenciement, Dembélé serait toujours dans les plans du Paris Saint-Germain, mais également de Manchester United, Newcastle, Tottenham et Chelsea.