PSG Mercato : La vérité sur l'échec du dossier Tanguy Ndombélé

Publié par Ange A. le 03 février 2022 à 05:06

Annoncé au PSG, Tanguy Ndombélé est finalement retourné à l’OL sous la forme d’un prêt cet hiver. Un retour à Lyon qu’il justifie.

Pourquoi Tanguy Ndombélé a recalé le PSG

Comme l’été dernier, Leonardo a voulu saisir une belle opportunité de marché cet hiver. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain était notamment intéressé par Tanguy Ndombélé. Le milieu de terrain tricolore broie du noir depuis sa signature à Tottenham en 2019. Le club londonien était d’ailleurs disposé à se débarrasser de lui dès cet hiver. Un prêt de Ndombélé avec option d’achat au PSG était évoqué. Mais au final, le milieu de 25 ans n’a pas rejoint le club de la capitale. D’aucuns assurent que Paris souhaitait réduire son effectif avant d’acter cette signature. Une version qu’infirme le principal intéressé. Lequel est finalement revenu dans l’Hexagone, mais du côté de l’Olympique Lyonnais, son dernier club avant son transfert en Angleterre.

Un retour justifié pour Ndombélé à Lyon

En conférence de presse, Tanguy Ndombélé a évoqué l’échec de ses négociations avec certains courtisans, dont le Paris Saint-Germain. « Il y a eu discussions avec pas mal de clubs, mais un écart entre les paroles et l’acte », a expliqué le milieu international (7 sélections). De retour à l’Olympique Lyonnais, il affiche ses ambitions avec le club rhodanien. Il espère notamment se relancer après ses années de galère en Premier League. « J’ai trois mois et demi avant la fin de la saison et Lyon c’est pas mal pour moi. Je suis parti par la grande porte et c’est un risque de revenir. J’ai pris ce risque. Je pense être un meilleur joueur que quand je suis parti […] J’ai connu cinq entraîneurs en deux ans et demi. Ce n’est pas leur faute mais j’ai eu un peu de mal à Tottenham. Je voulais autre chose. Lyon, comme je connais c’est mieux pour adaptation », justifie-t-il.