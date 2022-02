PSG Mercato : Leonardo a refusé un renfort intéressant au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2022 à 01:14

Contrairement aux nombreuses rumeurs, aucun renfort n’a débarqué au PSG durant l’hiver. Et Leonardo ne serait pas étranger à cette situation.

PSG Mercato : Dele Alli avait été proposé à Leonardo en janvier

Dans son édition du jour, L’Équipe est revenu sur le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif révèle notamment que Mauricio Pochettino aurait voir débarquer son ancien protégé Dele Alli. En effet, le journal francilien assure que les dirigeants de Tottenham ont proposé leur milieu de terrain offensif à plusieurs clubs de Ligue 1, le PSG, l’OM, le Stade Rennais, l’OL et le LOSC.

Disparu des radars depuis le départ de Pochettino, l’international anglais de 25 ans cherchait une poste de sortie pour se relancer. S’il était emballé à l’idée de retrouver son ancien mentor à Paris, Leonardo ne serait pas particulièrement intéressé à cette piste. Un an après avoir beaucoup poussé pour le faire venir, le vice-champion de France en titre aurait donc refusé l'opportunité qui lui était présentée de s’attacher les services de Dele Alli. Une situation parmi tant d’autres qui place Leonardo sous le feu des critiques.

PSG : Rothen critique Leonardo sur les ventes

Désireux de dégraisser cet hiver afin d’enregistrer de nouveaux renforts, notamment au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain n'a finalement enregistré que trois départs en janvier : les prêts de Sergio Rico (Majorque) et Rafinha (Real Sociedad), ainsi que le transfert de Bandiougou Fadiga (Olympiakos). Insuffisant pour permettre à Leonardo de conclure des accords pour de nouvelles arrivées. Pour l’ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, le directeur sportif du club de la capitale est le principal responsable de cette situation.

« Le PSG n’arrive pas à vendre. Leonardo est le problème central du PSG. Il achète, et nous on peut le faire aussi. Mais par contre pour faire partir des joueurs, il faut un réseau sur l’ensemble des clubs. Et surtout, il faut avoir des relations avec les joueurs qui ne jouent pas. Leonardo est responsable de tout ça dans la façon de fonctionner. Il ne faut pas toujours aller dans le sens des joueurs. Icardi est l’erreur de Leonardo par exemple. Il fallait le mettre devant ses responsabilités et ne pas aller dans son sens », a expliqué le consultant sur RMC Sport.

Difficile de lui donner tort.