PSG Mercato : Dele Alli, Tottenham donne son accord à Pochettino

13 décembre 2021

Annoncé dans les plans du PSG, Dele Alli pourrait finalement quitter Tottenham en janvier. Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino ?

Dele Alli quittera Tottenham en janvier

Après avoir refusé de le laisser filer durant l’hiver 2021 et l’été dernier, Tottenham est désormais disposé à délivrer un bon de sortie à Dele Alli. En manque de temps de jeu chez les Spurs, le milieu de terrain offensif de 25 ans est autorisé par sa direction à se trouver un nouveau point de chute pour le prochain mercato hivernal.

D’après David Ornstein, correspondant pour le média The Athletic, « Tottenham a décidé de laisser Dele Alli partir en janvier, probablement en prêt. Daniel Levy a refusé dans le passé au milieu de l’intérêt du PSG, mais la position a changé et le joueur de 25 ans a besoin de temps de jeu régulier. Contrat jusqu’en 2024 et joue à peine, donc vente peu probable. »

Depuis le départ de Mauricio Pochettino il y a deux ans, l’international anglais a rarement joué et un départ pourrait lui permettre de se relancer en prévision de la Coupe du Monde 2022 qu’il aimerait disputer avec les Three Lions. Le Paris Saint-Germain a tenté par deux fois d’attirer le natif de Milton Keynes en octobre 2020 et janvier 2021, mais le club londonien a toujours refoulé le vice-champion de France en titre.

PSG Mercato : Pochettino toujours intéressé par Dele Alli ?

À en croire le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, Dele Alli doit passer à autre chose, du moins pour le moment, puisque les Spurs ne sont pas encore décidés à le vendre directement. Le club anglais espère que son joueur profitera des six prochains mois pour revenir à son meilleur niveau en vue d’une vente plus judicieuse l’été prochain.

Titulaire en début de saison lorsque Nuno Espirito Santo se trouvait sur le banc, Alli n’entre pas dans les plans de son entraîneur Antonio Conte. Avec la blessure longue durée de Neymar, le Paris Saint-Germain pourrait effectivement avoir besoin d’un attaquant de couloir dans les semaines à venir. Mauricio Pochettino pourrait donc demander à ses dirigeants de se positionner sur ce dossier durant l’hiver.

Affaire à suivre donc…