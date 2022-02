Stade Rennais Mercato : OL, un grand milieu proposé au SRFC

Publié par Thomas le 02 février 2022 à 18:16

Cet hiver, le Stade Rennais s'est montré timide en matière de signatures. Néanmoins, un énorme joueur anglais aurait pu rallier le SRFC.

SRFC Mercato : Dele Alli proposé à Rennes, Lyon et Paris

Auteur d’un mercato sensationnel l’été dernier, le Stade Rennais a préféré cet hiver se concentrer sur son dégraissage d’effectif, plutôt que d’enregistrer de nouvelles signatures. Malgré plusieurs départs importants à la CAN, Bruno Genesio avait annoncé début janvier ne pas souhaiter de recrues, préférant faire avec ses forces en présence pour les échéances de la deuxième partie de saison. C’est ainsi que le mercato des Rouge et Noir s’est résumé au prêt de trois jeunes talents, en manque de temps de jeu, Matthis Abline (Le Havre), Junior Kadile (Famalicao) et Metehan Güclü (Emmen).

Seulement, le SRFC a eu l’opportunité cet hiver de recruter un top joueur anglais. Comme l’avance L'Équipe ce mercredi, les Bretons se sont vus proposer les services de Dele Alli il y a peu, par l’intermédiaire de son agent. En manque de temps de jeu à Tottenham, le milieu offensif cherchait en janvier une porte de sortie et était proche de rallier la Ligue 1.

Dele Alli a finalement opté pour Everton

En plus du Stade Rennais, le joueur de 25 ans a également été offert à l’Olympique Lyonnais, l’ OM mais également le PSG, l'OGC Nice, l'AS Monaco et le LOSC cet hiver. Si l’ OL cherchait effectivement à se renforcer dans l’entrejeu ces dernières semaines, les venues successives de Romain Faivre et Tanguy Ndombele dans les derniers jours du mercato ont mis fin au dossier menant à l’international anglais.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 chez les Spurs, Dele Alli a finalement rallié le club d’Everton, actuellement 16e de Premier League, pour deux ans et demi, sur un montant avoisinant les 40 millions d'euros, bonus inclus. Si certains clubs français ne se montraient pas insensibles au talent du natif de Milton Keynes, son salaire important bloquait la finalisation du transfert.