PSG Mercato : Après Ndombele, Dele Alli ouvre la porte au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2022 à 19:32

Indésirable à Tottenham, Tanguy Ndombele est chaud pour venir au PSG. Tout comme son coéquipier de Tottenham, le milieu offensif Dele Alli.

Dele Alli n’est pas fermé à un challenge en France

En quête de renforts au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un double coup fantastique à Tottenham. Déjà en discussions avec les dirigeants du club anglais au sujet de Tanguy Ndombele, avec la possibilité de procéder à un échange incluant Georginio Wijnaldum, Leonardo aurait une deuxième option au sein de l’effectif des Spurs.

Pas dans les plans d’Antonio Conte comme Ndombele, Dele Alli pourrait lui aussi faire ses valises et quitter le Tottenham Hotspur Stadium d’ici le 31 janvier, à minuit. Et d’après les informations du journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, « pisté par le PSG l’année dernière, Dele Alli, qui devrait être prêté par Tottenham cet hiver, n’est pas fermé à un challenge en France ! »

Écarté du groupe de Conte pour le derby de ce dimanche contre Chelsea, l’international anglais de 25 ans aimerait retrouver son ancien coach Mauricio Pochettino. Mais il dispose également d’une sérieuse option en Premier League.

PSG Mercato : Newcastle insiste pour Dele Alli

Selon Football Insider, les nouveaux riches de Newcastle United sont entrés en négociations avec les décideurs de Tottenham pour Dele Alli. Après n’avoir joué aucune minute depuis le 9 janvier dernier et un 3e tour de FA CUP, l’international anglais est clairement poussé vers la sortie par Antonio Conte. Un temps courtisé par le Paris Saint-Germain, Dele Alli intéressait surtout Newcastle.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, le natif de Milton Keynes n’est plus le bienvenu à Tottenham, lui le fils du club londonien. D’ailleurs, il n’a plus joué avec les Spurs en Premier League depuis le 28 décembre. Annoncé chez les Magpies, Dele Alli serait toujours en contact avec son ancien coéquipier Kieran Trippier, récemment transféré de l’Atlético Madrid à Newcastle contre un chèque de 13,33 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si Leonardo et Pochettino voudront également solliciter Daniel Levy, le président de Tottenham, pour Alli.

Affaire à suivre…