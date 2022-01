PSG Mercato : Leonardo tient déjà son plan B au milieu !

Publié par Timothée Jean le 27 janvier 2022 à 00:15

En cette fin du mercato hivernal, le PSG souhaite renforcer son milieu de terrain. Et si le nom de Tanguy Ndombélé est évoqué, le club parisien a un plan B sous le coude.

PSG Mercato : Le plan B de Leonardo en cas d’échec pour Ndombélé

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a les yeux rivés sur la Premier League, notamment du côté de Tottenham. Les dirigeants parisiens espèrent en effet convaincre leurs homologues parisiens pour le transfert de Tanguy Ndombélé (25 ans).

Si les discussions sont toujours ouvertes entre les deux écuries, elles traînent en longueur, laissant place au doute et à un possible revirement de situation. D’autant plus que Valence semble désormais en pole position pour l’ancien Lyonnais. Un accord entre le club espagnol et Tottenham est même évoqué ces dernières heures.

Consciente de cela, la direction de Paris SG tente de parer à un possible échec dans ce dossier en étudiant un plan B, toujours à Tottenham. En effet, selon les informations du Daily Mail, la direction du PSG s’intéresse également à Dele Alli (25 ans).

PSG Mercato : Pochettino connait très bien Dele Alli

Impressionnant lors de la saison 2015-2016, l’international britannique n’est plus que l’ombre de lui-même chez les Spurs. Ce milieu de terrain n’exclut pas un départ de Tottenham et le PSG représente une belle porte de sortie pour lui. L’entraîneur Mauricio Pochettino le connaît sur le bout des doigts, car c’est sous ses ordres que le milieu de terrain a brillé dans le championnat anglais. Le coach argentin s’activerait donc en coulisse pour l’ attirer à Paris cet hiver.

Mais le PSG n’est pas le seul club intéressé par Dele Alli. Ce dernier plaît également à d'autres écuries européennes, puisque Newcastle préparerait déjà une offre concrète pour se l'offrir. Toujours selon la source, Brighton et Everton s’activent également en coulisse pour arracher sa signature. Du côté de Paris, les dirigeants parisiens attendront sans doute l’issue des négociations pour Ndombélé avant de se rabattre sur cette piste alternative.