PSG Mercato : Mourinho s'est confié au sujet de Dele Alli

Dele Alli était la piste la plus chaude du mercato du PSG en janvier. Annoncé tout proche, finalement le joueur a été retenu par Tottenham, faute de remplaçant. Mourinho a tenté de trouver un accord avec le joueur pour le reste de la saison.

Dele Alli était si proche du PSG

Le joueur n'entrait plus dans les plans de son entraîneur José Mourinho. Il n'avait disputé qu'une poignée de matchs cette saison avec Tottenham et il était poussé vers la sortie. L'intérêt du PSG pour l'international anglais ne datait pas d'hier. Il n'était donc pas surprenant de voir le club parisien revenir à la charge en janvier. Le problème tenait à un unique point : Tottenham n'avait pas un remplaçant pour Alli. Le club avait tenté de récupérer son ancien milieu de terrain, Christian Eriksen, en difficulté depuis son transfert à l'Inter. Mais le club milanais ne souhaitait pas le laisser partir en prêt gratuitement. Avec aucune autre perspective pendant la fenêtre de transfert, Tottenham s'est résigné à garder Dele Alli.

Ce n'est pas fini pour Alli

Le journaliste Fabrizio Romano a révélé que l'entraîneur portugais des Spurs avait eu une discussion avec son joueur, au sujet de son avenir . " J'ai trouvé un terrain d'entente avec Dele Alli. On a eu une bonne conversation hier (mardi, ndlr). On a besoin que le réel Dele qu'on a connu revienne, et je lui ai bien expliqué ça ", a-t-il rapporté. L'entraîneur souhaite remobiliser son joueur qui était déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain en cours de saison, et qui accuse le coup après l'avortement de l'opération. Le joueur ne comprendrait pas la position de son club. Pour le remplacer, il faudrait d'abord qu'il bénéficie d'un temps de jeu. Cependant, le club parisien ne devrait pas lâcher le dossier pour autant, et compte revenir une nouvelle fois à la charge cet été. Selon le journaliste d'Eurosport UK, Dean Jones, Leonardo serait déterminé à recruter le joueur. La valeur estimée de Dele Alli, serait aux environs de 50 millions d'euros, et il a encore 3 ans de contrat avec Tottenham.













