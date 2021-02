PSG Mercato : Le nouveau plan de Mourinho pour Dele Alli

Publié le 04 février 2021 à 15:00

Sollicité par le PSG, Dele Alli a été retenu à Tottenham par le président du club, Daniel Levy. José Mourinho était pourtant d’accord pour le départ du milieu offensif, en manque de temps de jeu. Le mercato hivernal étant refermé, le manager des Spurs a un plan pour l’international anglais.

PSG : Dele Alli bloqué par Tottenham

Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du PSG, a tenté de tout faire pour transférer Delle Alli dans le club de la capitale. Le joueur était intéressé par l’idée de rejoindre son ancien entraîneur de Tottenham à Paris. Mais la direction du club londonien et son homologue parisien n’ont pas trouvé d’arrangement. En effet, Daniel Levy n’était pas enclin à transférer le joueur offensif de 24 ans. Ce dernier joue certes peu à Londres, mais le patron des Spurs ne voulait pas se séparer d’un joueur qui peut dépanner en cas de blessure dans l’effectif de José Mourinho. Il faut dire que Dele Alli aurait pu être prêté au Paris Saint-Germain, jusqu’à la fin de la saison, afin de lui permettre de jouer régulièrement, mais Tottenham n’a pas pu lui trouver un remplaçant. Christian Eriksen, que son ancien club souhaitait rapatrier, a été bloqué par l’Inter Milan et son entraîneur Antonio Conte.

Mourinho veut relancer l'Anglais

Revenu sur le mercato agité du N°20 londonien, The Spécial One se montre disposé à le relancer. « J'ai eu une bonne conversation avec lui, on a parlé du mercato et du fait qu'il soit resté. On a trouvé un terrain d'entente. C'est une période importante de la saison pour l'équipe et pour lui », a-t-il confié en conférence de presse. « On a besoin d'un bon Dele Alli. Il doit revenir à une certaine normalité, et ça commence par s'entraîner. Il doit revenir après sa blessure », a expliqué José Mourinho. Cependant le PSG devrait revenir à la charge au prochain mercato pour Dele Alli.













Par ALEXIS