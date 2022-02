PSG Mercato : Zidane arrive, une porte s’ouvre pour Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2022 à 05:14

Si Zinedine Zidane est fortement pressenti sur le banc du PSG pour l’été prochain, Mauricio Pochettino ne devrait pas chômer non plus.

Mauricio Pochettino, priorité de Manchester United

À en croire plusieurs sources concordantes, le destin de Zinedine Zidane et Mauricio Pochettino pourrait être lié par un même destin l’été prochain. En effet, si l’ancien manager de Tottenham voulait quitter le club de la capitale qui a tenté de faire venir Zidane, les choses pourraient évoluer pour les deux techniciens à l’issue de la saison en cours.

D’après les informations du Daily Mirror, les dirigeants de Manchester United seraient toujours intéressés par l’idée de confier les rênes de son équipe première à Pochettino. Après six années en Premier League, le coach argentin a gardé une belle cote en Angleterre, même si ses performances au PSG sont des plus décriés.

Le tabloïd britannique précise même qu’il aurait pu déjà rallier les Red Devils cet hiver, mais le vice-champion de France en titre l’a retenu, faute d’avoir convaincu Zinedine Zidane de venir lui succéder. Mais le Daily Mirror indique que le club anglais envisage toujours de nommer Mauricio Pochettino dès l'été prochain, à la fin de l’intérim de Ralf Rangnick. Un fort intérêt qui ne laisserait pas insensible le principal concerné. D’ailleurs, certains observateurs estiment que son avenir ne devrait plus s’écrire à Paris dès l’été prochain.

PSG Mercato : C’est terminé pour Pochettino à Paris

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tcuhel, Mauricio Pochettino ne devrait pas aller jusqu’au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’en juin 2023. Présent sur La Chaîne L’Équipe, Vincent Duluc a expliqué que le sort de l’Argentin de 49 ans est déjà scellé. Le journaliste sportif ne croit pas que les décideurs parisiens laisseront le compatriote de Lionel Messi poursuivre sur le banc l’été prochain.

« Je ne pense pas qu’un résultat face au Real Madrid le sauverait, car il n’a pas envie d’être sauvé. Côté PSG, on n’a pas non plus envie qu’il soit sauvé. Pour le moment, son empreinte est beaucoup trop faible sur le jeu de son équipe. Le PSG a déjà atteint une finale de Ligue des Champions avec Thomas Tuchel, et ça n’a pas empêché le PSG de le remercier quatre mois plus tard.

L’année passée, son parcours en Ligue des Champions a été plutôt bon, mais cela n’a pas permis de faire évoluer son image positivement. Il en a juste récolté un crédit temporaire », a notamment confié Vincent Duluc. De plus en plus de voix se lèvent dans la capitale pour demander à Nasser Al-Khelaïfi de confier le poste à Zinedine Zidane.

Affaire à suivre donc…