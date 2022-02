OM Mercato : Seko Fofana à Marseille, un gros indice tombe !

Publié par Timothée Jean le 04 février 2022 à 18:44

Véritable sensation du côté du RC Lens, Seko Fofana est régulièrement associé à l’ OM. Mais Marseille devrait rapidement tirer un trait sur ce dossier.

OM Mercato : Seko Fofana hors de portée pour Mareille ?

Depuis qu’il a pris les commandes de l’ Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria a très clairement mis l’accent sur un recrutement sud-américain. Cela a commencé avec l’arrivée de Gerson en provenance de Flamengo. Les dirigeants de l’ OM ont déboursé une vingtaine de millions d’euros pour boucler sa venue lors du dernier mercato estival, avant celles de Luan Peres.

Cette politique de recrutement orienté vers l’Amérique du Sud devrait forcément avoir des conséquences sur le dossier Seko Fofana. C'est du moins ce que révèle le journaliste du Phocéen, Romain Canuti. Le confrère explique qu'il est plus facile pour l' OM de recruter sur le continent sud-américain qu’en France. « En fait, ça concerne les capacités de paiement. Quand tu prends un joueur à un club brésilien, tu peux lui dire : “On te l’achète, mais on ne te donne pas des euros tout de suite. On te donne un papier qui dit qu’on te donnera des sous dans un an…” », a-t-il expliqué lors du Talk Show du média Le Phocéen.

Dans ces conditions, Romain Canuti voit mal les dirigeants de l’Olympique de Marseille, en grande difficulté sur le plan économique, lancer une quelconque offensive pour l’infatigable milieu de terrain du RC Lens. « Va à Lens pour acheter Seko Fofana en disant : “je vous donne un papier et dans un an je vous donne des sous”, tu verras comment ils vont t’accueillir… »

Seko Fofana courtisé par d'autres clubs

L’ OM, qui s’est contenté cet hiver de recruter des joueurs libres ou à relancer, devrait donc se tourner vers des cibles moins onéreuses. De son côté, Seko Fofana poursuit sa brillante saison chez les Sang et Or, enchaînant de belles prestations. Des performances qui ont attiré l’attention de plusieurs clubs. Outre l’ OM, le PSG, Newcastle et Chelsea seraient sur ses traces. Ce qui devait faire grimper les enchères en juin prochain.