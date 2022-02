OM-SCO Angers : La compo tombe, un retour surprise à Marseille !

Publié par Thomas le 04 février 2022 à 12:44

Après sa défaite contre l' OL, Marseille reçoit le SCO d'Angers ce vendredi en Ligue 1. Découvrez la compo de l' OM avec de grosses surprises.

OM : Face au SCO d'Angers, Sampaoli fait des choix forts

Encore sonné de sa débâcle contre l'OL mardi, l’Olympique de Marseille a l’occasion de se relancer ce vendredi contre une équipe angevine en plein doute. 12e de Ligue 1 après 22 journées, le SCO sort d’une douloureuse défaite contre l’AS Saint-Etienne en championnat. Un état de forme dont devront profiter les hommes de Jorge Sampaoli ce soir.

Face au rival olympien cette semaine, les choix du coach argentin ont vivement été pointés du doigt par les observateurs, notamment ses décisions tactiques en deuxième période. Pour gommer les doutes naissants à son égard, l’entraîneur marseillais devrait opérer quelques changements majeurs, notamment sur le flanc gauche. À en croire L'Équipe ce matin, Jorge Sampaoli pourrait rapidement concurrencer son duo brésilien Luan Peres-Luis Henrique par les recrues hivernales Sead Kolasinac et Cédric Bakambu.

Si l’international congolais pourrait tout de même débuter la rencontre sur le banc, ses entrées convaincantes à gauche de l’attaque (buteur contre le RC Lens) ces dernières semaines pourraient pousser Sampaoli à revoir sa hierarchie devant. Pour ce qui est de l’ancien Gunners, il devrait bel et bien connaître sa première titularisation ce soir contre l’équipe de Gérald Baticle.

En conférence de presse jeudi, l’ancien coach du FC Séville avait annoncé vouloir faire tourner l’effectif, aux vues des échéances à venir. En plus de la possible présence des deux recrues, Jorge Sampaoli pourrait faire débuter son attaquant polonais Arkadiusz Milik en pointe, lui qui avait perdu sa place de titulaire depuis le match contre Lille (16/01). Jeudi en conférence de presse, son entraîneur a tenu à clarifier sa situation. " L'important pour Arek c'est qu'il soit complémentaire, qu'il puisse s'intégrer au collectif. L'important c'est que l' OM gagne. Je ne regarde pas les noms, c'est celui qui est le plus en forme qui joue. Point. "

Gerson de retour dans le onze

En plus des recrues hivernales, l’Olympique de Marseille pourra compter ce vendredi sur un retour salvateur au milieu de terrain, celui du Brésilien Gerson, convoqué avec la sélection brésilienne fin janvier. Après des débuts en dents de scie cette saison au Vélodrome, la recrue estivale avait signé une montée en puissance remarquée avant la trêve, couronnée par une sélection en équipe nationale cet hiver. Contre le SCO d’Angers, le milieu de 24 ans devrait débuter la rencontre aux côtés de Kamara et Guendouzi.

Compo probable de l’ OM conte Angers :

Gardien : P. López

Défenseurs : S. Kolasinac, W. Saliba, D. Caleta-Car, P. Lirola

Milieux de terrain : Gerson, B. Kamara, M. Guendouzi

Attaquants : D. Payet, A. Milik, C. Ünder