OM Mercato : Sampaoli rassuré par deux recrues de Marseille

Publié par ALEXIS le 05 février 2022 à 14:15

Titulaires lors de la large victoire de l’ OM sur Angers SCO (5-2), vendredi, deux recrues hivernales ont séduit Jorge Sampaoli au Vélodrome.

OM Mercato : Kolasinac et Bakambu ont satisfait les attentes de Sampaoli

Sead Kolasinac (28 ans) et Cédric Bakambu (30 ans) ont renforcé l’ OM pendant le mercato d’hiver. Ils sont arrivés avec un gros doute sur leur état de forme. Le premier a disputé un seul match cette saison depuis août avec Arsenal avant de rejoindre l’Olympique de Marseille. Quant au deuxième, il était sans club depuis rupture de son contrat au Beijing Guoan en Chine en août 2021. Mais grâce à leur expérience, ils ont fait une bonne impression à Jorge Sampaoli, lors de la victoire renversante des Phocéens sur les Angevins vendredi (5-2), avec à la clé un triplé d’Arkadiuz Milik.

L’entraîneur de l’ OM a noté une bonne intégration du défenseur latéral gauche bosnien et de l’attaquant congolais, en si peu de temps. « Ils sont arrivés il y a peu de temps avec un long moment d’inactivité. J’avais dit que l’équipe avait besoin de tourner, donc qu’on allait devoir aligner des joueurs qui ne connaissent pas encore à 100% le système ni leurs coéquipiers. Ces minutes jouées nous donnent des possibilités pour l’avenir », a-t-il apprécié, en conférence de presse d’après match.

Déjà un but pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille

À noter que c’était la première apparition de Sead Kolasinac sous le maillot de l’ OM depuis sa signature le 18 janvier 2022. Il a disputé 64 minutes contre Angers avant de céder sa place à Luan Peres. Tout comme Cédric Bakambu, remplacé par Cengiz Under (64e) face au SCO. Toutefois, l’avant-centre recruté officiellement le 13 janvier 2022 avait joué 16 minutes contre le RC Lens (2-0) et avait même marqué un but. Il avait pris part aussi au match de 8e de finale de la Coupe de France remporté face au Montpellier HSC aux tirs au but.