Désireux de renforcer le couloir gauche de l’OM durant ce mercato, Pablo Longoria vient de voir l’une de ses cibles prendre une autre destination.

Mercato OM : Pablo Longoria en difficulté pour attirer des latéraux

Le départ inattendu de Sead Kolasinac pour l’Atalanta Bergame contraint l’Olympique de Marseille à revoir ses plans pour la suite du mercato estival. Désormais, les dirigeants marseillais devront recruter deux nouveaux latéraux gauches pour combler le vide laissé par le départ du défenseur bosnien et celui de Nuno Tavares, retourné à Arsenal. Même si Jordan Amavi a fait son retour à l’OM après un prêt mitigé à Getafe, la direction phocéenne ne compte pas vraiment sur lui pour la suite de la saison.

Il faudra donc attirer de nouveaux renforts à ce poste. C’est dans ce but que Pablo Longoria et son équipe explorent plusieurs pistes en interne et l’une d’elles mènerait à David Jurasek qui sort d’une belle saison avec le Slavia Prague. Le profil polyvalent du latéral gauche tchèque serait même très apprécié par le nouvel entraîneur Marcelino qui souhaiterait l’avoir sous ses ordres. Cependant, les Phocéens viennent de recevoir une très mauvaise nouvelle sur cette piste décisive, puisque David Jurasek s’apprête à s’engager en faveur du Benfica.

David Jurasek file au Benfica

Selon les informations de Foot Mercato, le latéral gauche de 22 ans vient d’atterrir dans la capitale portugaise en vue de passer la traditionnelle visite médicale. Une fois cette étape franchie, David Jurasek s’engagera officiellement avec le Benfica Lisbonne pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros. L’officialisation de sa signature devrait tomber ce lundi. L'Olympique de Marseille et l’OGC Nice, qui bouclent boucler son transfert, devront donc se tourner vers d'autres pistes pour renforcer leur défense. Et cela ne devrait pas être un problème pour Pablo Longoria et sa cellule de recrutement.

Le dirigeant espagnol a montré depuis son arrivée à l’OM qu'il ne manquait pas d'imaginations et de contacts pour attirer de nouveaux renforts. D’ailleurs, selon les dernières informations, les responsables marseillais auraient déjà jeté leur dévolu sur Antonee Robinson (25 ans), actuellement sous les couleurs de Fulham. Mais là encore, la direction marseillaise risque d’essuyer un terrible échec en raison d'une rude concurrence sur ce dossier.

Manchester City, l’AC Milan et l’Inter Milan seraient aussi sur les traces d’Antonee Robinson, ce qui risque de faire grimper les enchères pour son transfert. Pour le moment, l’international américain est lié à Fulham jusqu’en juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à environ 15 millions d’euros, selon Transfermarkt.