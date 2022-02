ASSE Mercato : Mangala dévoile les coulisses de son arrivée à Sainté

Publié par ALEXIS le 05 février 2022 à 16:15

Eliaquim Mangala fait partie des 7 recrues hivernales de l’ ASSE. Revenu sur sa signature chez les Verts, il a dévoilé les coulisses de son arrivée.

Eliaquim Mangala, « l' ASSE, c'est vraiment l'endroit où je dois être »

Natif des Hauts-de-Seine et ancien international français (8 sélections), Eliaquim Mangala n’a jamais joué en France. Sa signature, pour six mois à l’ ASSE, est donc sa première expérience en Ligue 1. Avant de faire ses grands débuts, ce samedi face au Montpellier HSC, le défenseur central a livré les contours de son arrivée à l’AS Saint-Étienne, dans un entretien avec L’Équipe. Il assure que le club ligérien n’est pas un choix par défaut, mais un choix bien réfléchi.

« J'avais des projets, j'ai bien réfléchi. Mais il faut bien penser qu'on parle de l’ ASSE, d'un très gros challenge, d'un club historique du Championnat de France. Je suis très content d'être ici », a-t-il déclaré. « J’ai parlé avec ma famille, mon agent, et je leur ai dit que l’AS Saint-Étienne, c'est vraiment l'endroit où je dois être », a expliqué le joueur de 31 ans.

Passé en conférence de presse d’avant-match, vendredi, Eliaquim Mangala devrait être titulaire contre le MHSC au stade Geoffroy-Guichard, à l’occasion de son premier match sous le maillot des Verts. Et il a promis dans le quotidien sportif d’apporter son expérience pour sauver les Stéphanois menacés de relégation en Ligue 2. « Il y a quelque chose à faire. Il y a un club qui mérite mieux que ça. On va faire les choses bien », a-t-il rassuré. Pour rappel, Sainté est 20e de Ligue 1 avec 15 points en 22 journées disputées.

La compagne du défenseur aussi rassure

La compagne de la recrue hivernale de l’ ASSE a aussi donné des assurances sur la détermination de l’ancien défenseur du FC Porto, de Manchester City, du FC Valence ou encore d’Everton, à apporter son expérience aux Verts. Mais également à se relancer chez les Stéphanois, après soix mois sans club. « Il a l'esprit d'un leader. On l'a recruté pour qu'il vienne aider l'équipe, certes, mais l'équipe va lui apporter en retour », a confié Basma, au même journal.