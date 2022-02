ASSE : La compo de l'AS Saint-Étienne contre le Montpellier HSC

Publié par ALEXIS le 05 février 2022 à 10:14

L’ ASSE renoue avec la Ligue 1 face au Montpellier HSC, samedi, mais sans son grand attaquant Enzo Crivelli, mais avec deux nouvelles recrues.

ASSE : Crivelli absent, grande première pour Mangala et Sacko

Deux des dernières recrues estivales de l’ ASSE sont convoquées par Pascal Dupraz pour le match contre le Montpellier HSC, ce samedi (17h), au Stade Geoffroy-Guichard. Il s’agit d’Eliaquim Mangala et Falaye Sacko. Le défenseur central et l’arrière droit figurent dans le groupe de 20 Stéphanois lors de la 23e journée de Ligue 1.

En revanche, le grand attaquant recruté en toute fin du Mercato d’hiver, Enzo Crivelli, n’est pas encore opérationnel et est évidemment absent de la liste de l’entraineur de l’AS Saint-Étienne. Recruté le 31 janvier, l’avant centre de 27 ans « est trop juste pour » affronter le MHSC. « On ne veut pas prendre de risques », avait justifié Pascal Dupraz lors de la conférence de presse d’avant-match.

Les autres absents de l’ ASSE sont : Yvan Neyou et Harold Moukoudi qui sont toujours à la coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) au Cameroun, Gabriel Silva et Bakary Sako (blessés), Mahdi Camara (suspendu) et Miguel Trauco rentré tard de sélection (Pérou).

Pour la compo probable, L’Équipe croit savoir que les recrues : Eliaquim Mangala et Falaye Sacko devraient faire leur grand début sous le maillot des Verts en défense. L’attaque stéphanoise sera conduite par le trio Ryad Boudebouz, Denis Bouanga et Wahbi Khazri, à en croire le quotidien sportif. Parmi les 7 recrues hivernales de Sainté, Paul Bernardoni sera évidemment titulaire, tout comme Sada Thioub. À noter que Pascal Dupraz a convoqué deux gardiens de but : Étienne Green et naturellement Bernardoni, suite au prêt de Stefán Bajic au Pau FC en Ligue 2.

La compo probable de l’ ASSE contre le Montpellier HSC :

Gardiens de but : E. Green, Bernardoni

Défenseurs : M. Nadé, S. Sow, Kolodziejczak, F. Sacko, Mangala, Maçon, A. Bakayoko

Milieux de terrain : Lucas Gourna, Boudebouz, Aouchiche, Diousse, Z. Youssouf, Moueffek

Attaquants : Khazri, Nordin, Bouanga, Hamouma, Thiou