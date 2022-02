PSG Mercato : Zidane fixe une énorme exigence pour sa venue

Publié par Ange A. le 07 février 2022 à 09:15

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est annoncé au PSG. Le technicien tricolore aurait posé une condition.

Zinedine Zidane exige une star XXL au PSG

Si le contrat de Mauricio Pochettino court jusqu’en 2023 avec le Paris Saint-Germain, son avenir reste incertain dans la capitale. Les choix et le jeu proposé par le technicien argentin sont loin de faire l’unanimité au PSG. Raison pour laquelle le départ de Pochettino est évoqué d’ici la fin de la saison. Zinedine Zidane est présenté comme le successeur de l’ancien coach des Spurs à Paris. Le technicien tricolore est libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. Tenté par le challenge parisien, l’ancien coach des Merengues aurait déjà été approché par le board francilien avec qu’il mène des discussions. Marca révèle notamment que l’ancien meneur de jeu des Bleus réclame une signature XXL au PSG.

De grosses retrouvailles au PSG avec Cristiano Ronaldo ?

La publication madrilène assure que Zidane voudrait de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Courtisé depuis belle lurette par le PSG, le Portugais n’a jamais été proche de poser ses valises dans la capitale. De retour à Manchester United l’été dernier, le quintuple Ballon d’Or est à la peine avec les Reds Devils, largués dans la course au titre et déjà éliminés de toutes les coupes nationales. Le Mirror révélait ainsi le mal-être de CR7 à Old Trafford. L’ancien Mérengue aurait déjà sommé son agent, l’influent Jorge Mendes de lui trouver un point de chute l’été prochain.

Une aubaine pour Zinedine Zidane qui voudrait débarquer avec son ancien protégé au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir si Cristiano Ronaldo semble enfin emballé par un challenge au PSG. Il pourrait y retrouver son éternel rival, Lionel Messi, recruté en tant que joueur libre l’été dernier. Le Portugais devrait aussi croiser ses anciens coéquipiers Sergio Ramos, Keylor Navas, Achraf Hakimi ou encore Angel Di Maria.