PSG Mercato : Après Messi, Paris passe à l'attaque pour Ronaldo !

Publié par Thomas le 11 janvier 2022 à 15:01

En grosse difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo ferait les affaires de Nasser Al-Khelaïfi au PSG qui aimerait l'enrôler en 2022.

PSG Mercato : Le projet fou d’Al-Khelaïfi

Auteur d’un mercato estival sensationnel, le Paris Saint-Germain semble vouloir récidiver en 2022, sous l’impulsion de son sulfureux président Nasser Al-Khelaïfi. Après avoir enrôlé le meilleur joueur de la planète, Lionel Messi, quatre ans après Neymar, le président qatari aurait désormais pour projet de s’attaquer à l’autre géant du football mondial, le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo.

Si l’information a de quoi surprendre, elle semblerait néanmoins bien sérieuse dans l’esprit du dirigeant parisien. Selon la presse britannique, Ronaldo aurait des envies de départ à Manchester United, notamment depuis l’arrivée sur le banc de Ralf Rangnick, dont le contrat court jusqu’en juin prochain. La situation se serait détériorée entre l’attaquant et les supporters, qui lui reprochent une trop grosse influence sur le groupe mancunien, éclipsant le talent de certains joueurs comme Marcus Rashford ou Bruno Fernandes. CR7 attendrait l’arrivée du nouveau directeur sportif, Richard Arnold, espéré le 1er février pour prendre pleinement sa décision.

Une situation délicate qui aurait éveillé l’intérêt du PSG et de son président, qui ne rêve que d’une chose : associer les deux légendes du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans son équipe. Un rêve fou, mais qui n’a jamais été aussi proche de se réaliser. Selon plusieurs tabloïds, Nasser Al-Khelaïfi serait actuellement à l’étude pour enrôler la star portugaise au Paris Saint-Germain.

Leonardo peu emballé par l’idée

Si le PSG rêve grand depuis son passage sous pavillon qatari, le club se veut aussi réaliste et sait que certains projets ne pourront voir le jour, que ce soit d’un point de vue sportif ou économique. Si Al-Khelaïfi aimerait associer le duo Ronaldo-Messi dans son club, pas sûr que cela soit du goût de son directeur sportif, Leonardo. Le Brésilien pense à l’avenir et ne devrait pas mettre en priorité la venue du joueur de Man United, qui fêtera ses 37 ans dans quelques semaines. Si Paris cherche bien un attaquant pour la saison prochaine, il s’agirait plutôt de grandes promesses, comme Erling Haaland ou Dusan Vlahovic pour pallier à un éventuel départ de Kylian Mbappé. De plus, il est peu probable que l’intéressé accepte de jouer avec son éternel rival argentin, aux côtés d’autres stars comme Neymar ou Sergio Ramos.