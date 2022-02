Barça Mercato : Xavi proche de boucler une signature prestigieuse !

Publié par Thomas le 07 février 2022 à 12:15

Tonitruant cet hiver en matière de recrutement, le Barça serait proche de boucler la signature d'une sensation au milieu de terrain.

Barça Mercato : Un joyau bientôt prolongé

Auteur d’une première partie de saison catastrophique, le FC Barcelone semble sortir peu à peu d'une crise sportive, notamment depuis l’arrivée de Xavi sur le banc. 8e avant l’arrivée du coach espagnol, le club catalan est désormais 4e et sort d’une victoire étincelante contre l’Atlético Madrid (victoire 4-2 au Camp Nou). Grâce à un recrutement rondement mené cet hiver, les Blaugranas peuvent aborder les prochaines échéances de la saison avec plus de sérénité.

Après les arrivées successives de Alves, Torres, Traoré et Aubameyang, le Barça s’adonne désormais à blinder le contrat de ses grandes promesses. Et justement, Xavi serait à un pas de boucler la prolongation d’un véritable joyau au milieu de terrain. Comme avancé par le Mundo Deportivo ce lundi, les dirigeants barcelonais vont se réunir cette semaine avec les représentants du jeune Gavi, pour finaliser la prolongation du prodige espagnol. La source indique que les deux parties sont optimistes. Incontournable chez les Blaugranas et en sélection nationale, le milieu de 17 ans voit son contrat se terminer en juin 2023.

Apparu cette saison dans le groupe pro, le jeune Pablo Martín Páez Gavira dit Gavi a déjà disputé 18 rencontres de Liga pour 2 buts et 3 passes décisives. Sensation en Espagne mais aussi en Europe, le milieu espagnol est dans le viseur de grandes écuries comme Manchester City ou le Bayern Munich, tous attentifs à l’évolution de sa situation à Barcelone. En plus de l’international espagnol, Xavi cherche également à prolonger une autre promesse de son effectif, mais la tâche s’annonce en revanche plus complexe.

Situation au point mort pour Araujo

En conférence de presse ce week-end, l’entraîneur barcelonais a évoqué l’objectif post-mercato des Blaugranas, à savoir boucler rapidement " les prolongations de Gavi et Araujo ", si pour le premier cité, tout semble indiquer une issue favorable proche, pour le défenseur uruguayen, la donne est différente. Le joueur de 22 ans, devenu intouchable en défense centrale cette saison, termine également son bail en 2023 au FC Barcelone. Si les deux parties veulent poursuivre l’aventure, ces derniers ne parviennent toujours pas à régler l’aspect financier de la prolongation. À l’heure actuelle, le Barça ne peut répondre aux prétentions salariales de Ronald Araujo, lorgné de près par Chelsea mais aussi et surtout de Pep Guardiola à Manchester City.