Barça Mercato : Guardiola sur un coup fabuleux à Barcelone !

Publié par Thomas le 07 février 2022 à 10:42

Après son mercato hivernal sensationnel, le Barça se projette déjà sur l'été prochain, mais pourrait recevoir un mauvais coup de la part de Man City.

Barça Mercato : Guardiola veut un joyau de Xavi

Tout va pour le mieux dans la cité catalane. Depuis quelques semaines le FC Barcelone semble avoir inverser la tendance négative qui traînait depuis le début de saison. 8e de Liga avant l’arrivée de Xavi Hernandez, les Blaugranas sont désormais 4e au classement, après leur belle victoire dimanche contre l’Atlético Madrid. Dans l’optique de révolutionner son effectif l’été prochain, les dirigeants du Barça se projettent déjà sur le prochain mercato estival, notamment pour préparer la venue d’Erling Haaland, grand objectif de Xavi et Joan Laporta cette année. Seulement, le club catalan pourrait en amont se faire surprendre par un ancien de la maison.

Comme l’avance Ekrem Konur, Pep Guardiola et Manchester City aimeraient recruter cette année Ronald Araujo, qui voit sa cote augmenter en Europe semaine après semaine. Le journaliste dévoile que l’entraîneur des SkyBlues aimerait faire une offre aux alentours des 30 millions d’euros pour la sensation uruguayenne. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au FC Barcelone, le défenseur central de 22 ans n’a toujours pas convenu de prolongation avec ses dirigeants, ce qui commence à inquiéter son entraîneur Xavi, qui souhaite en faire son leader défensif dans les années à venir.

Barcelone proche de perdre Araujo

Véritable promesse d’avenir du Barça et du football en général, Ronald Araujo voit ses chances de rester au Barça la saison prochaine s’amoindrir jour après jour. Le joueur, courtisé par de nombreux caodrs en Europe, ne parvient pas à s’accorder avec Mateu Alemany d’un point de vue financier, ce qui coince le dossier depuis des semaines. « La prolongation du contrat d'Araujo est une des priorités. Nous voulons le prolonger le plus vite possible. Araujo nous donne énormément et il est tenu en haute estime au club et dans le vestiaire », avait affirmé Xavi ce samedi en conférence de presse. Néanmoins, face à la forte concurrence de clubs anglais, pas sûr que l’Uruguayen fasse long feu en Catalogne, malgré une situation sportive encourageante.