Stade Brestois : Der Zakarian justifie sa colère après le FC Nantes

Der Zakarian a expliqué sa déclaration fracassante sur la défaite du Stade Brestois à Nantes en coupe de France. Il assure être en phase avec sa direction.

Interrogé par téléphone par RMC Sport, Michel Der Zakarian a commenté ses propos tenus à l’encontre de la Direction du Stade Brestois, en conférence de presse, après l’élimination de son équipe par le FC Nantes (2-0) le 28 janvier dernier. « Si on joue comme face à Nantes, il n’y a aucune possibilité de ramener des points de Rennes. Est-ce le message que je veux faire passer aux joueurs ? Oui, mais le problème, c’est que c’est toujours moi qui parle. Il faudrait que la direction le fasse aussi, de temps en temps », a-t-il déclaré avant d’enfoncer le clou : « je pense que le club manque d’ambitions. Contre Nantes, on n’a pas joué le match, on n’est pas venu pour gagner. La première faute, c’est la mienne ; la deuxième, les joueurs ; la troisième c’est la direction ».

Le coach du SB29, « tout va bien avec mes dirigeants »

Revenu sur sa grosse colère, l’entraîneur du SB29, assure qu’il n’est pas à couteau tiré avec la direction brestoise et que « le premier fautif, c'est bien lui, ensuite, les joueurs ». « Quand je dis ça, je suis énervé de notre élimination en Coupe de France à Nantes… je l’ai encore en travers de la gorge pour être honnête, car je trouve qu’on a disputé un match amical », a-t-il confié à la radio.

« Quand je parle de la direction, c’est parce que personne n’a parlé dans le vestiaire après notre prestation. C’était une réaction uniquement portée sur le match de Nantes et pas sur le club en général. Tout va bien avec mes dirigeants », a expliqué le coach du Stade Brestois. D’après la source, Michel Der Zakarian a eu une explication avec Denis Le Saint, le président du club de Ligue 1, et Gregory Lorenzi, son directeur sportif. La source croit savoir que la sortie publique du technicien a pour but de rassurer les supporters sur la situation.