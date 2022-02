FC Lorient Mercato : Une nouvelle signature officielle au FCL

Publié par ALEXIS le 08 février 2022 à 14:18

Le FC Lorient et une recrue estivale se sont accordés sur un nouveau contrat allant jusqu’en 2024. Il s’agit d’une prolongation de bail de 2 ans de plus.

FC Lorient Mercato : Soumano prolonge jusqu'en 2024

Une nouvelle signature a été actée au FC Lorient, huit jours après la fermeture du mercato hivernal. Le club breton et l’une de ses recrues de l’été dernier, Sambou Soumano, ont prolongé le contrat qui les liait, désormais jusqu’en juin 2024, soit pour deux saisons supplémentaires.

Il faut noter que le jeune attaquant avait signé pour un an lors de son arrivée en août 2021 en provenance de Châteaubriant (National 2). Mais son contrat était assorti d’une option de deux ans supplémentaires, selon les informations de Ouest-France. Le Sénégalais de 21 ans avait intégré la réserve du FCL dans un premier temps. Mais depuis la 11e journée de Ligue 1, il grapille du temps de jeu en Ligue 1.

Sambou Soumano a fait 9 apparitions en Ligue 1 à partir du 24 octobre 2021 et cela a débloqué automatiquement l’option qui accompagne son contrat à en croire les explications du quotidien régional. Mieux, il a marqué 3 buts en championnat en seulement 139 minutes de jeu disputées. En tous cas, le jeune avant-centre satisfait les attentes du staff technique des Merlus, ce qui justifie évidemment la prolongation de son bail, cinq mois après son arrivée au FC Lorient.

Un nouveau concurrent de Soumano au FCL

Sambou Soumano avait été décisif avec le groupe du FC Lorient engagé en National 2. Il avait marqué 11 buts en 10 matches. Il a désormais un concurrent en pointe de l'attaquant de l'équipe de Christophe Pélissier, à savoir la recrue hivernale des Tangos, Ibrahima Koné (international malien de 22 ans). D'ailleurs, les deux attaquants avaient été les buteurs lorientais lors de la victoire sur le RC Lens (2-0), dimanche dernier au Moustoir. Koné était sorti du banc de touche (75e) et avait marqué le deuxième but de son équipe une minute plus tard.