OM Mercato : Juventus, l’énorme mise au point d’Arkadiusz Milik

Publié par Timothée Jean le 08 février 2022 à 20:25

Cet hiver, la Juventus semblait proche de s’offrir les services d’Arkadiusz Milik. Mais l’attaquant de l’ OM a tenu à rétablir la vérité sur son avenir.

OM Mercato : Arkadiusz Milik n’a jamais pensé à quitter Marseille

Les spéculations en tous genres se sont multipliées ces dernières semaines sur l’avenir d’Arkadiusz Milik à l’ Olympique de Marseille. Ayant vu sa cote augmenter à la suite de ses performances remarquées sous le maillot marseillais, l’attaquant polonais a tapé dans l'œil de nombreux grands clubs européens. La Juventus envisageait même de le recruter dès cet hiver. Selon certaines sources italiennes, la direction des Bianconeri aurait même entamé des discussions avec l’entourage du joueur de 27 ans en vue de son transfert. Mais l’attaquant marseillais a vite démenti ces rumeurs.

Présent en conférence de presse ce mardi, Arkadiusz Milik assure qu’un transfert ailleurs ne lui a jamais traversé l’esprit. Il n’a jamais songé à un départ de l’ OM, car il est heureux sous les couleurs phocéennes. « Je n'ai jamais pensé à partir. Je ne suis pas du genre à partir parce que je ne joue pas. Je l'ai pris comme un défi. Je savais que tôt ou tard j'aurais eu l'opportunité de me montrer et de jouer. Il n'est pas toujours évident de penser ainsi, mais je m'y suis efforcé en travaillant sur moi-même, car je ne voulais pas quitter Marseille. Je suis heureux ici », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Milik prévient déjà l’OGC Nice

S’il a connu un début de saison mitigé, Arkadiusz Milik n'a jamais baissé les bras et a travaillé d’arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau à l’ OM. Ce week-end, il a signé un triplé face à Angers SCO, promettant à son équipe de s’imposer (5-2). Au top de sa forme, le buteur polonais se dit « prêt » à affronter l’OGC Nice afin d’obtenir une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France.

« Nous devons être bien préparés, nous savons comment ils jouent. Il n'est jamais facile de jouer à l'extérieur, mais nous sommes prêts à aller plus loin dans la compétition. Nous devons tout donner dans ce match et tout faire pour le gagner », a-t-il ajouté. L’Olympique de Marseille a rendez-vous avec l’OGC Nice mercredi soir (21h), en quarts de finale de la Coupe de France.