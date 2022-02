RC Lens : Avant Bordeaux, le RCL confirme un double coup dur

Publié par ALEXIS le 08 février 2022 à 20:55

En plus de ses mauvais résultats, le RC Lens ne peut pas compter sur deux joueurs essentiels, avant son match contre Bordeaux, dimanche (17h05).

RC Lens : Gradit et Wesley Saïd, blessés et absents 3 à 4 semaines

Le RC Lens est une série de 3 défaites, toutes compétitions confondues, et se retrouve à la 9e place de Ligue 1, loin de son objectif de la saison, à savoir le Top 6. L’équipe de Franck Haise traverse une période creuse après avoir été sur le podium un temps. Dimanche dernier, la défaite (2-0) face au FC Lorient, une équipe menacée de relégation en Ligue 2, a confirmé la mauvaise passe du RCL, éliminé aussi de la coupe de France en 8e de finale. Et les dernières nouvelles du club nordiste ne sont pas non plus rassurantes. L'entraîneur des Sang et Or ne pourront pas disposer de deux clés de son effectif : Jonathan Gradit (défenseur central) et Wesley Saïd (polyvalent attaquant).

Ils sont blessés et souffrent précisément de lésions musculaires, respectivement au mollet gauche et aux ischios-jambiers (droit). Le RC Lens l’a fait savoir, via un communiqué médical publié sur son site internet officiel. « Touchés sur la pelouse de Lorient ce dimanche, Jonathan Gradit et Wesley Saïd souffrent tous deux d’une lésion musculaire, respectivement au mollet gauche et aux ischios-jambiers (droit). Les deux Artésiens devront observer une période de convalescence de 3 à 4 semaines », a appris le club de Ligue 1.

Un crack et un super-remplaçant indisponibles

En 23 journées de championnat déjà disputées, Jonathan Gradit a pris part à 22 matchs et a été titulaire autant de fois. Le joueur de 29 ans est évidemment un joueur important du onze de départ et également du plan de jeu de Franck Haise. Blessé en début de saison, puis en novembre et décembre 2021, Wesley Saïd a retrouvé du temps de jeu depuis la nouvelle année 2022. À ce jour, il compte 13 apparitions (7 fois titulaire) pour 5 buts inscrits en championnat. Saïd n’est certes pas le premier choix offensif du coach du RC Lens, mais ce dernier compte sur lui comme remplaçant de luxe.