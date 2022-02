OM : Jorge Sampaoli dénonce une injustice avant l’OGC Nice

Publié par Timothée Jean le 08 février 2022 à 22:35

L’interdiction des supporters de l’ OM à Nice passe mal auprès de Jorge Sampaoli. Le coach marseillais a fait part de son incompréhension.

OM : Les fans marseillais interdits à Nice, Sampaoli s’agace

Cette affaire fait désormais partie du passé. En août dernier, le choc entre l’OGC Nice et l’ OM avait été arrêté suite à l’envahissement du terrain par des supporters en colère. Suite à ces violents à l’Allianz Riviera, la LFP a décidé que ce match comptant pour la 3e journée de Ligue 1 sera rejoué à huis clos et sur terrain neutre. Ce match OGC Nice-OM s’est alors déroulé sans accroc à Troyes et s’est soldé par un match nul (1-1) entre les deux équipes.

Plus de cinq mois après ces événements, les deux rivaux de la Côte d’Azur se retrouvent cette fois-ci en quart de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui se déroulera ce mercredi soir (21h) au stade Allianz Riviera. Et compte tenu des violents incidents qui sont encore dans tous les esprits, la Préfecture des Alpes-Maritimes a interdit les supporters marseillais sur les terres niçoises. Une restriction que regrette Jorge Sampaoli.

Pour le technicien de l’ OM, il est clair et net que son club est lésé. Il estime que cette décision est injuste. « Bien sûr, j'aurais aimé que nos supporters soient là contre Nice. C'est injuste, car il y aura les supporters qui ont envahi le terrain. On exclut certains pour en inclure d'autres. C'est suspect », a-t-il déclaré en conférence de presse.

OM : Jorge Sampaoli refuse le statut de favori

À noter que depuis l’élimination du Paris Saint-Germain au tour précédent, l’espoir est plus que permis pour les clubs de l’élite tels que l’AS Monaco, l’OGC Nice, le FC Nantes et l’Olympique de Marseille. 2e de Ligue 1, le club phocéen apparaît même comme le grand favori, mais Jorge Sampaoli réfute ce statut. « Tout le monde devient favori quand le favori n'est plus là. On va lutter de manière plus équitable avec Nice, Monaco, c'est la même chose, c'est une opportunité unique pour nous tous », a ajouté l’entraîneur argentin qui rêve de partager d’un tirer avec l’ OM.