OL Mercato : Arsenal, un gros indice sur la piste Lacazette

Publié par ALEXIS le 09 février 2022 à 02:15

Annoncé par plusieurs médias, le retour Alexandre Lacazette à l’ OL est dans les tuyaux. Le directeur du recrutement du club rhodanien l’a confirmé.

Ces derniers jours, il est question du retour d’Alexandre Lacazette à l’ OL. En, fin de contrat en juin 2022, il ne souhaite pas prolonger son aventure à Arsenal et sera libre de rejoindre le club de son choix à la fin de la saison. Une opportunité que l’Olympique Lyonnais veut saisir pour récupérer son ancien buteur formé et révélé au club rhodanien. Dans des propos sur le site internet des Gones, Bruno Cheyrou a confirmé l’intérêt de Lyon pour l’avant centre de 30 ans. Mieux, il espère le retour de ce dernier comme ce fut le cas de Tanguy Ndombélé cet hiver.

« Quand on a évoqué Tanguy au mercato du mois de janvier, au début, je me disais que c’était impossible, que jamais il n’allait revenir. Mais devant sa volonté de revenir, on a réussi à le faire. Je ne vous dis pas qu'on y arrivera, mais il faut que l’on essaie de faire revenir Alexandre Lacazette », a déclaré le directeur de la cellule recrutement à l’ OL.

L'expérience de l'attaquant intéresse l'Olympique Lyonnais

Ce dernier espère réussi un gros coup avec le Tricolore (16 sélections, 3 buts) qui a passé 5 saisons de suite chez les Gunners et en Premier League. « Sans vendre de rêve à qui que ce soit, on essaiera d’être le plus ambitieux possible […] Corentin Tolisso et Lacazette, ils étaient largement au-dessus à Lyon. Et si Lacazette pouvait revenir avec plus d'expérience et de maturité... qui serait contre son retour d'Alexandre » ? Pour rappel, ce dernier a été transféré à Arsenal en juillet 2017 à 53 M€, soit la 2e plus grosse vente de l'histoire de l' OL, derrière Tanguy Ndombélé (62 M€ hors bonus).