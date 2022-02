OGC Nice-OM : Une décision forte actée avant Marseille !

Publié par Timothée Jean le 09 février 2022 à 15:55

À quelques heures du choc OGC Nice-OM, les dirigeants du club niçois ont pris une décision forte afin d’assurer la sécurité de la rencontre.

OGC Nice-OM : Un dispositif sécuritaire renforcé

C’est un rendez-vous très attendu. Cinq mois après leur premier affrontement, arrêté suite à l’envahissement des supporters sur la pelouse, l’OGC Nice et l’ OM se retrouvent ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France. Avant ce choc, les noms de joueurs marseillais, tels que Dimitri Payet ou encore Mattéo Guendouzi, sont au centre des conversations. Ils devraient être hués par les supporters niçois lors de ce choc.

Compte tenu du contexte qui règne autour de cette rencontre et la rivalité profonde entre les deux équipes de la Côte d’Azur, les dirigeants niçois ont donc pris des mesures exceptionnelles afin de prévenir d’éventuels débordements. Si les supporters de l’ OM sont interdits de déplacement, la direction du Gym a ordonné l’installation des filets amovibles dans l’enceinte du stade Allianz Riviera. Ces filets ont pour objectif de protéger les joueurs, notamment sur les phases de corners, moment où ils sont les plus vulnérables aux projectiles de certains supporters.

Pour rappel, Dimitri Payet avait été visé par des jets projectiles lancés depuis les tribunes de l’Allianz Riviera. Le meneur de jeu marseillais était sorti de ses gonds, ce qui avait alors provoqué l’envahissement du terrain par des supporters. Afin d’éviter de tels incidents, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Selon Le Parisien, ce sont « trois compagnies de CRS, soit 150 membres des forces de l’ordre, et 700 agents de sécurité » qui ont été mobilisés pour cette rencontre. Des barrières et un dispositif anti-intrusion ont été mis en place. Ces retrouvailles entre l’OGC Nice et l’ OM sont ainsi placées sous haute protection.

Jean-Pierre Rivère lance un appel au calme

Le président de l’ OGC Nice a tenté de faire baisser les tensions. Il a appelé les supporters niçois au calme pour cette confrontation à domicile. « Ce rendez-vous a une saveur particulière pour tout le monde, compte tenu de la rivalité, du match aller et du contexte. Je ne peux imaginer une seule seconde qu’une personne ou plusieurs viennent perturber ce match après ce qu’il s’est passé, à l’Allianz Riviera en août dernier », a-t-il déclaré dans les colonnes de Nice-Matin.