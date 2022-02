ASSE Mercato : Un accord tout proche avec Diego Costa !

Publié par Thomas G. le 09 février 2022 à 14:25

L'attaquant brésilien de 33 ans, Diego Costa, courtisé par l' ASSE durant le mercato hivernal est proche de s'engager en Italie.

ASSE Mercato : Diego Costa, proche de Bergame

Diego Costa a enfin trouvé un point de chute. Libre depuis la fin de son contrat avec le club brésilien de l’Atlético Mineiro, l’attaquant de 33 ans va s’engager avec l’Atalanta Bergame selon Ekrem Konur. L’international espagnol passé par l’Atlético Madrid et Chelsea était courtisé par les Verts pendant un temps durant le mercato. Cependant, le coût total de l'opération avait entériné le dossier, les exigences financières de Diego Costa étaient bien trop coûteuses pour Saint-Etienne. De plus, Pascal Dupraz, n’avait pas validé cette piste qui ne semblait pas compatible avec son projet.

Les Verts ont réalisé un mercato très ambitieux avec l’arrivée du nouvel entraîneur Pascal Dupraz, et de nombreux joueurs expérimentés comme Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon ou encore Sada Thioub. Des changements qui s'avèrent payants puisque l’ASSE vient d’enchaîner sa deuxième victoire consécutive contre Montpellier. Grace à ces performances, l’espoir est revenu du côté du Forez. Ne pas prendre Diego Costa était peut-être une bonne idée.

Un retour en Europe pour Diego Costa

Diego Costa est de retour en Europe. Après son second passage à l’Atlético, il avait quitté le Vieux Continent pour rejoindre son pays natal du Brésil. Il a la particularité d’avoir toujours remporté le championnat dans les trois derniers clubs dans lesquels il a joué. En effet, il a remporté le championnat brésilien avec l’Atlético Mineiro, il avait remporté la Premier League avec Chelsea et il a gagné la Liga avec l’Atlético Madrid. Un palmarès qui démontre sa soif de victoire et sa mentalité de champion.

Alors va-t-il aider l’Atalanta à remporter le premier Scudetto de l’histoire ? Il est encore trop tôt pour le dire, les Bergamasques sont pour l’instant 5e de Serie A avec dix points de retard sur les premiers, l’Inter Milan. Mais le championnat est encore long, l’Atalanta a encore son mot à dire, à commencer par samedi avec le choc à domicile face à la Juventus. Un choc qui pourrait être le théâtre des grands débuts de Diego Costa avec l’Atalanta Bergame.