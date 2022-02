LOSC Mercato : Botman vers l'Italie, un transfert bouclé cet été ?

Publié par ALEXIS le 10 février 2022 à 10:23

Sven Botman, l’un des joueurs les plus courtisés du LOSC en janvier, devrait être transféré cet été. Son agent y travaille déjà à Milan.

LOSC : L'agent de Botman est à Milan pour négocier son transfert

Le mercato hivernal est refermé, mais des clubs travaillent dans l’ombre pour préparer le marché des transferts de cet été. Ainsi, l’AC Milan serait prêt à recruter Sven Botman du LOSC, après avoir tâté le terrain cet hiver. Selon les informations de Tutto Mercato Web, l’un des agents du défenseur central de Lille était présent à San Siro, lors du match qui a opposé l’AC Milan et la Lazio Rome (4-0) en quarts de finale de la Coupe d’Italie, mercredi.

D’après la source, le représentant du joueur de 22 ans était en Lombardie pour enclencher les négociations avec la direction des Rossoneri. Une réunion semble s'être tenue avec les responsables du club de Serie A, hier, à en croire le média transalpin. Il ne s’agit pas de conclure un accord tout de suite, mais d’entamer les discussions qui pourraient déboucler sur un transfert plus facile dès l’ouverture officielle du mercato estival.

Pourquoi Lille a refusé une offre colossale pour Botman ?

Très courtisé en janvier dernier, Sven Botman aurait pu être transféré par le LOSC avec une grosse plus-value. Acheté à 8 millions d'euros à l’Ajax Amsterdam, fin juillet 2020, il vaut aujourd’hui 30 millions d'euros. Selon The Guardian, Newcastle United avait fait une proposition de 36 M€ aux Lillois pour s’offrir les services de l’international néerlandais, mais elle a été repoussée par le président Olivier Létang. Pas parce que l’offre n’était pas alléchante, mais pour éviter d’affaiblir l’équipe de Jocelyn Gourvennec. Cette dernière doit affronter Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions, mais doit également remonter au classement, après une première partie de saison compliquée. Le LOSC est actuellement 11e de Ligue 1 après 23 journées et est éliminé de la Coupe de France. Un rang qui n’est pas honorable pour le champion de France en titre.

« Il faut conserver l’équipe la plus compétitive possible. Sven Botman est un joueur important. On a besoin de lui, donc il reste avec nous jusqu’à la fin de la saison pour nous aider à atteindre nos objectifs », avait déclaré le président des Dogues pour justifier le refus de l’offre des Magpies.