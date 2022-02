OM : Arrivée imminente de Zinédine Zidane à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 10 février 2022 à 12:53

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est attendu à Marseille. Mais son arrivée n’est nullement liée à la succession de Sampaoli.

OM : Zinédine Zidane à Marseille pour la bonne cause

Alors que son nom circule avec insistance du côté du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino,Zinédine Zidane est attendu dans les prochaines heures à Marseille. Mais son arrivée dans la cité phocéenne n’est pas liée à un éventuel départ de Jorge Sampaoli.

Libre de tout contrat depuis sa seconde démission du Real Madrid, le technicien français est attendu ce vendredi dans le quartier de La Castellane (16e arrondissement), où il a grandi, pour inaugurer une nouvelle maison médicale digitale (MMD). L’homme aux trois Ligues des Champions consécutifs accompagnera le neurochirurgien Philippe Metellus, qui a lancé le projet à l’initiative d'un ancien habitant du quartier, Driss Kanes.

L’objectif de ce projet est de faciliter l'accès aux soins médicaux aux habitants du quartier. Dans des propos rapportés par La Provence, le docteur Philippe Metellus précise que le champion du monde 98 était au courant du projet dès le début. « Depuis le début, Zinédine Zidane a été tenu au courant de l’avancement de ce dossier. C’était important pour lui que l’on puisse ouvrir ce service », a-t-il déclaré. À noter que Philippe Metellus est un proche de longue date de la famille Zidane. Il s’est occupé du frère aîné du Zizou (Farid, décédé en 2019 des suites d’une longue maladie). « Ce n’est pas un secret. Je me suis occupé de son frère aîné. On est resté en contact. C’est même sa famille qui m’a contacté pour que je puisse trouver une solution et permettre à la cité d’avoir un accès aux soins décents », a-t-il confié.

Zidane est très attaché à Marseille

Si aujourd’hui Zinédine Zidane ne vit plus à La Castellane, il reste toujours profondément attaché à son ancien quartier et à la ville de Marseille. Récemment, Zizou a même déclaré sa flamme à l’OM. À défaut d’avoir porté les couleurs du maillot marseillais, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de la Juventus espère un jour servir comme entraîneur à l’ Olympique de Marseille. Mais l’idée de le voir rebondir chez le rival parisien prend de l’ampleur ces dernières semaines.