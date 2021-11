OM Mercato : Zinédine Zidane à Paris, Marseille en feu !

Publié par Timothée Jean le 24 novembre 2021 à 15:35

La possible arrivée de Zinédine Zidane en cas de départ Mauricio Pochettino enflamme le mercato PSG, mais aussi celui de l’ OM.

Les informations sur une future arrivée de Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain se succèdent et s’entrechoquent. Libre depuis sa seconde démission du Real Madrid, l’entraîneur français est la cible prioritaire du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino. Les dirigeants parisiens travailleraient même déjà en sourdine sur une éventuelle arrivée de Zinédine Zidane, qui ne serait plus fermé à une arrivée dans la capitale. Des tractations à distance seraient déjà en cours à cet effet, d’autant plus que Zizou entretient de bonnes relations avec les dignitaires qataris.

Mais cette éventuelle arrivée de Zinédine Zidane au PSG fait grincer des dents à Marseille. Et pour cause, l’homme aux trois Ligues des champions consécutifs n’a jamais caché son attachement pour l’OM. Il a d’ailleurs récemment affiché son amour pour l’Olympique de Marseille, où une bonne partie du public lui est déjà acquis. Alors, voir le natif de Marseille rejoindre le rival parisien suscite forcément le mécontentement de certains supporters phocéens. C’est notamment le cas d'Eric Di Meco, qui estime qu’une venue de Zizou à Paris serait « un cauchemar. Ce serait un sacré coup au moral pour beaucoup de Marseillais. Ça me ferait bizarre », assure-t-il au micro de RMC. Seulement, tous les Marseillais ne s’opposent pas à cet éventuel gros coup de Paris.

Natif de Marseille et ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri s’est exprimé sur une arrivée de Zidane à Paris. L’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City estime que « quand on a entraîné le Real, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG ». Samir Nasri est donc convaincu que l’ancien entraîneur du Real Madrid est l’homme qu’il faut à Paris. Son arrivée influencerait forcément le choix de Kylian Mabppé de rester en Ligue 1. Mais qu’en pense le principal concerné ?

Zinédine Zidane lâche sa réponse à Paris

Zinédine Zidane reste une cible prestigieuse pour le PSG. Et si la piste menant à l'ancien entraîneur du Real Madrid a pris de l'épaisseur ces dernières heures, les dernières nouvelles venues d'Espagne risquent de sonner le glas des espoirs parisiens dans ce dossier. Selon les informations du journal AS, le Ballon d’Or 98 aurait tout simplement décliné les avances du PSG, car il préfère patienter avant de reprendre du service. Le fait que Zinédine Zidane décline le projet parisien est donc peut-être un non négligeable sur sa possible venue à l’OM en cas de rachat du club par les investisseurs saoudiens. Reste à savoir si cela sera suffisant pour refroidir les ardeurs du Paris SG.