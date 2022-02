FC Nantes-SC Bastia : La grosse promesse d’une recrue du FCN

Publié par ALEXIS le 10 février 2022 à 16:33

À quelques heures du match entre le FC Nantes et le SC Bastia en Coupe de France, une recrue estivale du FCN a annoncé la couleur.

FC Nantes : Geubbels, « tout faire pour offrir la qualification à nos supporters »

Passé en conférence de presse avant la confrontation FC Nantes-SC Bastia, comptant pour les quarts de finale de la Coupe de France, Willem Geubbels a laissé entendre que les Canaris ont à coeur d’aller le plus loin possible dans la compétition. À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre prévue ce jeudi (20h45) au stade de la Beaujoire, le polyvalent attaquant prêté au FCN par l’AS Monaco a promis la victoire aux supporters des Jaune et Vert. « Je suis à 100%. Je vais tout donner pour être décisif et aider l’équipe face au SC Bastia », a-t-il déclaré dans un message posté sur son compte Twitter.

« Nous allons tout faire pour offrir la qualification à nos supporters », a-t-il ajouté. Notons que le FC Nantes, s’il passe les quarts de finale, affrontera l’AS Monaco en demi-finale, selon le tirage au sort effectué, mercredi soir, après la qualification de l’OGC Nice et du FC Versailles (National 2), respectivement aux dépens de l’OM (4-1) et Bergerac (1-1, 5 t.a.b à 4).

Le jeune attaquant barré par la concurrence au FCN

Ne jouant pas assez avec l’équipe d’Antoine Kombouaré en Ligue 1 (dix apparitions pour 2 titularisations), Willem Geubbels a du temps de jeu en Coupe de France. Il a ainsi pris part aux trois précédents matches (32e, 16e et 8e de finale) et a marqué un but. Il avait été titulaire contre le FC Sochaux-Montbéliard (0-0, t.a.b 5-4) et l’AS Vitré (2-0), et il était entré en jeu face au Stade Brestois (2-0).

En effet, Antoine Kombouaré préfère Randal Kolo Muani ou Ludovic Blas en pointe de l'attaque en championnat. Sur l'aile gauche, c'est Moses Simon qui est le titulaire. Du coup, Willem Geubbels (20 ans) se retrouve sur le banc de touche, en raison de la forte concurrence à ses deux postes de prédilection.