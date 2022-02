PSG Mercato : Avant le Real, une grande nouvelle arrive de Chelsea

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2022 à 17:23

Courtisan de longue date de N'Golo Kanté, le PSG pourrait avoir une ouverture pour le milieu de terrain de Chelsea à l’issue de la saison.

Tuchel prêt à sacrifier N'Golo Kanté pour Declan Rice ?

Débarqué en 2016 en provenance de Leicester City pour 35,80 millions d’euros, N'Golo Kanté pourrait être en train de vivre ses derniers mois sous les couleurs de Chelsea. C'est une petite bombe que le tabloïd britannique Daily Mail a lancée mercredi. Selon le média anglais, les dirigeants des Blues travailleraient déjà sur le prochain mercato estival et l’international français de 30 ans pourrait bien en faire les frais.

Attaché à sa politique de ne pas prolonger de plus de deux ans les trentenaires de son effectif, les décideurs du club londonien pourraient vendre l’ancien pensionnaire du SM Caen à l’issue de la saison. À bientôt 31 ans, le natif de Paris pourrait ainsi faire ses valises dans quelques mois. Pour le remplacer, le champion d’Europe en titre serait prêt à livrer bataille avec Manchester City et Manchester United pour Declan Rice. Incontournable dans le onze de West Ham depuis quelques saisons, l’international anglais de 23 ans affole la Premier League et les Blues seraient disposés à signer un gros chèque pour l’avoir. D’autant qu’un transfert de Kanté pourrait rapporter gros à l’actuel 3e du championnat anglais.

PSG Mercato : Paris toujours intéressé par Kanté ?

Régulièrement annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces dernières années, N’Golo Kanté aurait une nouvelle fois fait l’objet d’une tentative de recrutement du club de la capitale l’été dernier. Thomas Tuchel, qui venait de rejoindre Chelsea six mois plus tôt, se serait opposé à son départ. Mais le Daily Mail assure que l’entraîneur allemand des Blues pourrait finalement s’aligner sur la décision de sa direction et laisser partir le champion du monde 2018 contre un chèque de 50 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le Paris SG sera toujours intéressé par une arrivée de Kanté.