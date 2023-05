Chelsea pourrait perdre Mateo Kovacic cet été. Le milieu croate est en fin de contrat en 2024 et le club londonien souhaite récupérer de l'argent.

Mercato Chelsea : Kovacic sur le départ

Après avoir dépensé plus de 600 millions d'euros sur le marché des transferts cette saison, Chelsea va se séparer de certains joueurs. Mateo Kovacic devrait faire partie de ceux-là. Le club londonien ne jouera pas l'Europe la saison prochaine et doit réduire son effectif. Le milieu de terrain croate est en fin de contrat en 2024 et les dirigeants des Blues souhaitent récupérer de l'argent sur son départ.

D'après les informations du Guardian, Chelsea aurait accepté que Kovacic quitte le club cet été. Manchester United, Manchester City et le Bayern Munich sont intéressés par le joueur de 29 ans. La situation préoccupante de Chelsea (11ème de Premier League) force le propriétaire américain Todd Boehly à vendre certains joueurs. Les Blues devront se contenter du championnat l'an prochain, et le club ne gagnera pas d'argent grâce à la Coupe d'Europe.

Mount et Kanté dans la même situation

Le cas de figure est le même que celui de Mateo Kovacic pour Mason Mount. Le joueur formé au club arrive en fin de contrat dans un an, et Chelsea devra le vendre s'il ne prolonge pas. La volonté du côté des dirigeants des Blues est de ne voir personne partir libre. L'international anglais est convoité lui aussi par des grosses écuries, Arsenal, le Bayern Munich et Manchester United s'intéressent à lui.

N'Golo Kanté sera lui en fin de contrat en juin prochain. Chelsea tente de prolonger le milieu français, qui génère de l'intérêt du côté du FC Barcelone. Le joueur de 32 ans a été énormément blessé cette saison et n'a disputé que 7 matchs de Premier League. En cas de départ de Kovacic et Kanté, Chelsea pourra s'appuyer sur Enzo Fernandez, acheté pour près de 120 millions d'euros cet hiver.