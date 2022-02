OM : Jorge Sampaoli répond sèchement à ses détracteurs après Nice

Publié par Timothée Jean le 11 février 2022 à 16:53

Vivement critiqué après la lourde défaite de l’ OM face à l’OGC Nice (4-1) en Coupe de France, Jorge Sampaoli a répondu à ses détracteurs en conférence de presse.

OM : Sampaoli n’écoute pas les "analyses de café"

La joie des Marseillais après la victoire face à Angers aura été de courte durée. Cette semaine, en déplacement à Nice, l’Olympique de Marseille a subi une lourde défaite en quart de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont été battus par une solide équipe du Gym (4-1) et sont éliminés de la compétition.

Pour ce déplacement périlleux à l’Allianz Riviera, Jorge Sampaoli avait concocté un onze de départ inédit en 4-1-4-1 avec une grosse surprise en défense, William Saliba évoluant au poste de latéral droit. Un changement de système qui a rapidement suscité diverses critiques. Plusieurs observateurs ont livré diverses analyses sur la prestation des Marseillais.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a alors évoqué cela et assure qu’il ne fait pas attention à ces « analyses de café ». Difficile de ne pas voir une pique lancée à ses détracteurs. « Je suis une personne qui travaille pour que l'équipe gagne. Je mets en place la meilleure stratégie pour gagner en prenant en considération l'adversaire. Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale, du jeu (…). Pour moi, l'analyse est plus profonde et réelle que les analyses de café », a-t-il lancé en conférence de presse.

Jorge Sampaoli assume ses choix

Poursuivant, l’entraîneur de l’ OM est revenu sur la contre-performance de son équipe face à l’ OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach argentin assume ses responsabilités, tout en déplorant l’absence de certains de joueurs face aux Aiglons. « Nous avions pris ces décisions avant le match et cela correspondait au style de jeu de nos adversaires. L'idée était de neutraliser leurs ailiers. Le plus gros problème, c’était le manque de jeu lors de cette rencontre. On a perdu en stabilité avec l'absence de Kamara. Si je devais reprendre des décisions, j'aurais peut-être refait la même chose défensivement, mais offensivement, j'aurais peut-être mis Lirola », a-t-il déclaré.

« Quand on ne joue pas, on souffre. Sans le contrôle du jeu, cette équipe souffre et c'est ce qu'il s'est passé », a-t-il déploré. Éliminé de la Coupe de France, l’ OM devra vite réagir. Les Marseillais affrontent le FC Metz ce dimanche dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.