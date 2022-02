Clermont-ASSE : La compo des Verts ! Dupraz fait une grande annonce

Publié par Thomas le 11 février 2022 à 15:23

Après sa belle victoire contre Montpellier, l' ASSE se déplace ce week-end chez le promu clermontois. Découvrez la compo de Pascal Dupraz.

ASSE : Sainté privé de deux recrues contre Clermont

C’est une rencontre cruciale qui s’annonce pour l’AS Saint-Etienne. Dans une dynamique positive, les Verts se déplacent ce week-end au stade Gabriel Montpied pour y affronter le voisin clermontois. Concurrent direct au maintien cette saison, le club auvergnat sort lui aussi d’une victoire probante contre l’OGC Nice, 3e de Ligue 1. " C’est un match important. Plus pour nous que pour Clermont. Tous les matchs sont des finales. Clermont a battu les 3 et 4ème. On peut aussi battre des équipes mieux classées que nous. Ils sont tous devant nous ", a rappelé Pascal Dupraz en conférence de presse ce vendredi.

Si l’ ASSE s’est vivement renforcée cet hiver, avec notamment l’arrivée de sept renforts lors du mercato, le club ligérien devra, une nouvelle fois, se passer de deux éléments importants de son effectif. En conférence de presse, le coach des Verts a déploré tout d’abord la blessure de son attaquant, Enzo Crivelli, arrivé fin janvier dans la Loire. L’ancien Bordelais n’est toujours pas remis de sa gêne à l’adducteur. Présent en milieu de semaine à l’entraînement collectif, le joueur de 27 ans n’était pas sur la pelouse ce vendredi à L’Etrat, une absence justifiée par Dupraz. " Ni inquiet ni déçu pour Crivelli. Nous savions qu’il avait une blessure musculaire bénigne. Il s’avère que ce n’est pas top. On ne va prendre aucun risque. "

En plus de Crivelli, les supporters stéphanois devront également patienter pour voir évoluer Joris Gnagnon, toujours hors de forme pour le haut niveau. Viré de son club du FC Séville pour surpoids, l’ancien joueur du SRFC continue sa remise en forme chez les Verts. " Gnagnon c’est mieux mais pour ma part ce n’est pas encore suffisant. J’ai discuté avec lui ce matin et lui ai dit que c’était mieux. Je ne lui avais pas souvent fait ce genre de compliment ", a précisé Pascal Dupraz ce vendredi. En plus des deux recrues hivernales, Aïmen Moueffek sera lui aussi indisponible pour le derby.

Compo probable de l’ ASSE contre Clermont :

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : M. Trauco, T. kolodziejczak, E. Mangala, M. Nadé, F. Sacko

Milieux de terrain : D. Bouanga, M. Camara, Z. Youssouf, W. Khazri

Attaquant : R. Boudebouz