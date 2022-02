PSG Mercato : Le staff de Zidane prépare son déménagement à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2022 à 22:23

Actuellement sans club, Zinedine Zidane pourrait reprendre du service au PSG. Son entourage se préparerait déjà à un déménagement à Paris.

Le clan de Zinedine Zidane en alerte maximale

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport révèle que le Paris Saint-Germain tente d’attirer Zinedine Zidane depuis 2010, lorsque le club de la capitale est passé sous pavillon de QSI et que le Qatar a été choisi pour abriter la Coupe du Monde 2022. Après avoir plusieurs refus de l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France, le PSG serait finalement sur le point de réaliser son vieux rêve.

En effet, d’après les informations relayées par le Mundo Deportivo, le staff de Zidane serait en alerte pour un éventuel déménagement à Paris. Récemment associé aux Girondins de Bordeaux, David Bettoni, l’historique adjoint et bras droit de Zidane,aurait renoncé à l’offre du club au Scapulaire dans l’attente d’une arrivée dans la capitale.

Toujours selon la même source, d’autres membres du staff de l’ancien coach du Real Madrid se prépareraient également à le suivre au PSG. Régulièrement lié à Paris depuis des années, Zizou serait donc plus que jamais proche d’une signature avec les Rouge et Bleu. D’autant que les dirigeants parisiens douteraient de Pochettino.

PSG Mercato : Le Qatar n’a plus confiance en Pochettino

Jusque là muet sur la rumeur Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino a finalement accepté d’évoquer le sujet dans une interview accordée à la radio espagnole Cadena SER. « Je ne sais pas, ce n’est pas à moi d’en décider. Zidane est un grand entraîneur, il l’a déjà prouvé au Real Madrid. Il peut entraîner n’importe quelle équipe dans le monde.

En plus, il est français. C’est une question pour le directeur sportif ou le président. Si ça me dérange ? Non, non, non. Écoutez, quand Zinedine Zidane était au Real Madrid… Combien de rumeurs sortaient sur moi en Angleterre ? Quand on reprend un club avec la visibilité du PSG, on sait que cela vient avec le métier. Vous devez l’accepter, sinon je ne serais pas assis ici devant vous en ce moment en tant qu’entraîneur du PSG », a expliqué le technicien argentin.

Arrivé en janvier 2020 après le licenciement de Thomas Tuchel, Pochettino n’est pas parvenu à imposer ses idées. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, il pourrait céder sa place à Zinedine Zidane à l’issue de la saison, selon plusieurs sources concordantes. Marca assure que les propriétaires qatariens du Paris Saint-Germain ont perdu toute confiance en leur entraîneur et seraient prêts à se séparer de lui.

Le Mundo Deportivo confirme la tendance et ajoute même qu’une élimination de la bande à Kylian Mbappé face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions pourrait provoquer « un véritable séisme sur le banc parisien. » Pochettino pourrait donc laisser sa place à Zidane plutôt que prévu si les choses se passent mal en mars.