OM Mercato : Longoria sur un coup surprenant en attaque cet été

Publié par Ange A. le 12 février 2022 à 07:35

À en croire la presse italienne, Pablo Longoria n’aurait pas abdiqué pour une vieille cible. Une offensive de l’ OM est annoncée.

Mercato OM : Longoria persiste pour un attaquant de Serie A

Après le transfert de Cédric Bakambu cet hiver, l’Olympique de Marseille voudrait encore renforcer son attaque. Pablo Longoria lorgnerait notamment du côté de la Serie A pour offrir un nouveau buteur à Jorge Sampaoli. Malgré l’arrivée de quelques recrues cet hiver, le technicien argentin réclamait encore des renforts à sa direction. D’après La Gazzetta dello Sport, le président de Marseille est toujours intéressé par Gerard Deulofeu. La publication transalpine indique que l’ OM pourrait passer à l’offensive pour l’ailier espagnol lors de la prochaine fenêtre des transferts. La source indique que la forme actuelle de l’attaquant de 27 ans est d’ailleurs source d’inquiétude à l’Udinese. Le joueur formé à la Masia n’a plus inscrit de but depuis deux mois. Ce qui laisse croire qu’il ne serait plus investi dans le projet alors que son contrat court encore jusqu’en 2024.

Des menaces pour Longoria dans le dossier Deulofeu

Malgré sa mauvaise passe, Gerard Deulofeu ne sera pas bradé en cas de transfert l’été prochain. Le club italien n’attendrait pas moins de 25 millions d’euros pour céder son international espagnol (4 sélections/1 but). Lequel compte 6 réalisations et deux passes décisives en 20 matchs cette saison. Outre l’Olympique de Marseille, un autre prétendant serait prêt à s’attacher les services de Deulofeu au prochain mercato. Aux dernières nouvelles, Unai Emery, le coach de Villarreal, serait également intéressé par son profil. Des clubs de Premier League, dont l’identité n’a pas été dévoilée, garderaient aussi un œil sur l’ancien du FC Barcelone. Autant dire que la tâche s’annonce ardue pour Pablo Longoria dans ce dossier l’été prochain.