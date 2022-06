OM Mercato : Un nouvel échec se profile pour Marseille en Italie

Publié par Ange A. le 12 juin 2022 à 23:35

OM Mercato : Gérard Deulofeu recale Marseille

Avec la prochaine campagne de Ligue des champions en ligne de mire, l’Olympique de Marseille se cherche un nouvel attaquant. Les cibles ne manquent pas pour Pablo Longoria. Mais jusqu’ici le président de l’ OM ne touche pas encore au but. Le dirigeant olympien devrait même abandonner la piste menant à Gerard Deulofeu. L’avant-centre de 28 ans évolue à l’Udinese et serait proche d’un départ cet été. Il a terminé cette saison avec 13 réalisations et 5 passes décisives en 34 matchs de Serie A. Interrogé par le Corriere dello Sport, l’agent de l’attaquant espagnol a fermé la porte à un départ à l’étranger de son protégé. Le joueur formé au FC Barcelone devrait disputer la Ligue des champions avec un cador de Serie A.

Un cador de Serie A en pole pour Deulofeu

Pour le représentant de Gerard Deulofeu, son protégé devrait quitter l’Udinese pour rejoindre Naples. « Les deux parties sont ouvertes à la recherche d’un transfert, le club pense également que c’est le bon moment, c’est pourquoi ils aimeraient tout conclure dans cette fenêtre du marché du football », a indiqué l’agent. Selon lui, Naples devrait permettre à l’ancien Blaugrana de passer un nouveau cap via la Ligue des champions. Troisième de Serie A cette saison, le club parthénopéen est qualifié pour la reine des compétitions européennes, tout comme l’Olympique de Marseille.

« Naples est une excellente alternative pour lui. C’est un grand club qui jouera la Ligue des champions et c’est certainement l’une des meilleures options. Nous verrons comment le marché du football évolue dans les semaines à venir pour voir ce qui se passe », a-t-il poursuivi. Encore sous contrat avec l’Udinese jusqu’en 2024, la valeur de Deulofeu est estimée à 15 millions d’euros sur Transfermarkt.