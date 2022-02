PSG : Une info fracassante tombe pour le choc face au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2022 à 21:50

Le PSG accueille le Real Madrid mardi soir en Ligue des Champions. À trois jours de ce choc européen, une bonne nouvelle est tombée à Paris.

Neymar a fait tout l’entraînement avec le groupe ce dimanche

D’après le quotidien Le Parisien, le Paris Saint-Germain a vécu un samedi de grosse surprise au Camp des Loges lors de l’entraînement collectif de ce jour. À trois jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Neymar a fait son retour à l’entraînement collectif des Rouge et Bleu. Mieux, l’international brésilien de 30 ans a participé à toute la séance de cet après-midi avec le reste du groupe de Mauricio Pochettino.

« Aucun nouveau blessé n’est à déplorer dans les rangs parisiens. L’autre bonne nouvelle pourrait venir de Neymar. Ce samedi, le numéro 10 parisien a effectué l’ensemble de la séance avec le groupe. Les deux derniers entraînements nous renseigneront plus avant, mais il existe désormais une petite chance que le Brésilien fasse sa réapparition », explique le journal régional. Absent depuis le 28 novembre dernier à Saint-Étienne à cause d’une blessure à la cheville, l’attaquant parisien pourrait donc faire partie du groupe convoqué pour la réception du Real Madrid, mardi soir, au Parc des Princes.

PSG : Pochettino fait le point sur le dossier Neymar

Vendredi après-midi, au micro d'Amazon Prime Vidéo, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a fait le point sur la situation de Neymar, attendu mardi pour son retour contre le Real Madrid.

« On ne sait pas, on doit voir ça samedi ou dimanche, il est possible qu’il soit dans le groupe, son évolution très bonne, j’espère qu'il sera là. Il faut faire attention aux attentes, de manière générale. Les attentes ne s’appuient sur rien de réel. Il y a une possibilité que Neymar soit là, son évolution est bonne, j’espère qu’il fera partie du groupe, c’est un joueur important du groupe », avait confié le technicien argentin. Annoncé incertain, l’ancien milieu offensif du Barça pourrait finalement être présent face aux Madrilènes.

Reste maintenant à savoir si Pochettino le fera entrer sur le terrain.