OL Mercato : Bosz s'enflamme pour la signature d'un renfort

Publié par Ange A. le 13 février 2022 à 09:30

Au sortir de la victoire de l’ OL contre l’OGC Nice (2-0), Peter Bosz s’est satisfait de la prestation d’une de ses recrues hivernales.

Lyon dompte Nice avec ses recrues

L’Olympique Lyonnais a repris sa marche en avant. Samedi, l’ OL a dominé l’OGC Nice au Groupama Stadium. Des réalisations de Moussa Dembélé (8e, sp) et Karl Toko Ekambi (52e) ont permis à Lyon d’empocher les trois points face au troisième du championnat. Peter Bosz s’est satisfait de la performance de ses Gones. Ceux-ci occupent provisoirement la 6e place au classement. « Très content du résultat mais aussi de la manière. On a été comme il faut de la 1ere à la dernière minute. On aurait peut-être dû marquer un ou deux buts de plus mais 2-0 je suis content […] Sans faire des choses ensemble, tu ne peux pas jouer bien. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui joue ensemble », a déclaré l’entraîneur de Lyon après la victoire des siens.

Bosz séduit par le retour réussi de Ndombélé au Parc OL

Le coach de l’Olympique Lyonnais se satisfait notamment de pouvoir compter sur un effectif plus étoffé. L’entraîneur de l’ OL n’a pas caché son admiration pour Tanguy Ndombélé, passeur sur le but de Karl Toko Ekambi. Le milieu de terrain prêté avec option par Tottenham effectuait sa première au Groupama Stadium depuis son retour à Lyon cet hiver. « Depuis la trêve, je n’avais jamais joué avec trois attaquants. Là avec le retour de Toko et Romain Faivre, j’ai pu. Ndombélé, quand on joue avec des joueurs comme ça, c’est plus facile », a expliqué Peter Bosz. Vainqueur de Nice, Lyon va tenter d’enchaîner avec une nouvelle victoire contre le RC Lens. Les Gones défieront les Sang et Or à Bollaert samedi prochain pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.