OL Mercato : Un baby-gone envoie du lourd pour son avenir

Publié par Ange A. le 13 février 2022 à 23:33

À un an de la fin de son contrat, Maxence Caqueret a envoyé un message sur son avenir. Lequel pourrait s’écrire loin de l’ OL.

Mercato OL : L’énorme coup de pression de Caquerat pour son futur

Du haut de ses 21 ans, Maxence Caqueret est l’un des fidèles lieutenants de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais. Avec 2033 minutes disputées, il est le troisième lyonnais le plus utilisé cette saison. Il n’a manqué aucune rencontre de l’ OL sur la campagne en cours. Le milieu de terrain a disputé 29 matchs cette saison, dont 24 titularisations, pour une passe décisive délivrée. Alors que le baby-gone gagne en grade, sa situation contractuelle reste à clarifier. Son bail expire en juin 2023. Au terme de la saison, il ne disposera donc plus que d’un an de contrat chez les Gones. Interrogé sur son avenir, Caqueret joue cartes sur table. Il ouvre notamment la porte à un départ de Lyon au moment où les discussions sur sa prolongation sont à la traîne.

Un destin à la Gouiri pour Caqueret ?

« Honnêtement, je ne peux pas dire que je serai à l’ OL la saison prochaine. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. Le foot, ça va vite. J’aimerais rester à Lyon. Des discussions ont été entamées et on n’est pas forcément d’accord », a lancé l’international Espoirs tricolore (8 sélections) dans un entretien au Canal Football Club. Dans sa sortie, Maxence Caqueret a également évoqué le départ de son ami Amine Gouiri de Lyon. Celui-ci fait les beaux jours de l’OGC Nice depuis la saison dernière. Le milieu de l’Olympique Lyonnais ressent une certaine déception suite au départ de l’attaquant de 21 ans. « Je suis content pour lui, pour tout ce qu’il fait à Nice. Mais c’est l'un des plus gros regrets que le club puisse avoir, que moi j’ai aussi. J’ai fait toutes mes classes avec lui, on se connaissait pas mal, et de pouvoir jouer avec lui ici, ça aurait été beau », révèle-t-il.