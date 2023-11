L’OL a finalement remporté son premier match cette saison. Une victoire contre le Stade Rennais, qui pourrait être le déclic pour l’équipe de Lyon.

OL : Lyon se donne une bouffée d'oxygène juste avant la trêve

L’OL était sur une série négative de 10 matchs en Ligue 1, sans victoire. Le club avait enregistré 6 défaites et 5 nuls, avant son match à Rennes, dimanche. Lyon a atteint la 12e journée de Ligue 1 pour signer enfin son premier succès cette saison. L’équipe de Fabio Grosso s’est imposé face au Stade Rennais (0-1), grâce au but de la recrue estivale, Jake Obrien. En supériorité numérique, à la suite de l’expulsion du jeune Guela Doué dès la 5e minute de jeu, l’Olympique Lyonnais a longtemps cherché la faille avant de marquer l’unique but de la victoire (0-1, 67e).

Grâce à ce succès , les Gones se remettent la tête à l'endroit. Eux qui avaient été secoués par les graves incidents autour de l'Olympico reporté et les décisions de la LFP, contestées par la direction de Lyon. Auteur d’un arrêt décisif face à Amine Gouiri, dans le temps additionnel, Anthony Lopes a été l’un acteur majeur de la victoire de l’OL au Roazhon Park. Il était heureux naturellement à la fin de la rencontre. Selon lui, les trois points pris à Rennes sont précieux, car il leur fallait ce succès pour passer une trêve internationale « plus tranquille ».

OL : Anthony Lopes espère un déclic après Rennes

Malgré cette victoire, Lyon est toujours la lanterne rouge du championnat avec 7 points et un match en moins, face à l’Olympique de Marseille, le 6 décembre. La direction lyonnaise a dû revoir ses objectifs à la baisse, en raison du début de saison catastrophique de son équipe, d’abord avec Laurent Blanc, puis Fabio Grosso. Elle vise désormais le maintien dans l’élite. Le nouvel entraineur devrait mettre les deux semaines de trêve internationale à profit pour préparer cette rencontre.

Le défi immédiat de l’OL est d’enchainer avec une deuxième victoire, lors de la réception du LOSC, le dimanche 26 novembre (20h45), en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Anthony Lopes espère que le succès contre le SRFC en Bretagne soit un « déclic » pour d’autres victoires.